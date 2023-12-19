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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅6.2地震為「拉脊山北緣斷裂」　近日恐再有規模5地震

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸甘肅臨夏州積石山縣18日發生規模6.2地震，累計死亡人數增至116人。據官方今（19）早通報，此次地震發震斷裂為「拉脊山北緣斷裂」，預計原震區近幾日仍存在發生規模5地震的可能。

甘肅今早召開記者會，介紹地震救援最新情況。會上指出，截至19日6時，共記錄到規模3以上餘震9次，最大一次為規模4.1，其中規模3.0-3.9共7次，規模4.0-4.9共2次。

▲▼甘肅6.2地震「1小時餘震32次」　周邊平房倒塌傳多人受困。（圖／翻攝自微博）

▲震後房屋倒塌。（圖／翻攝自微博）

據通報，積石山縣規模6.2地震發生在青藏高原東北緣，位於柴達木共和地塊的北邊界，發震斷裂為拉脊山北緣斷裂，該斷裂及鄰區歷史地震活動頻繁。

具體來看，1900年以來該地震鄰區100公里範圍內，先後發生過7次規模5以上地震；最近一次規模5以上地震是2019年10月28日夏河縣規模5.7地震，距離這次地震約72公里；震中周圍100公里範圍內的最大地震為1936年2月7日康樂縣規模6.7 。

積石山縣6.2地震發生後，震後趨勢研判工作展開，據1900年以來鄰區地震序列統計結果顯示，此次地震鄰區200公里範圍內，有3次規模6以上地震，均為主餘型地震；規模6.2地震鄰區的區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等特徵。

▲▼ 甘肅地震,臨夏州地震,積山縣地震新聞發布會。（圖／新華社）

▲新聞發布會現場默哀。（圖／新華社）

發布會指出，綜合分析認為，12月18日積石山縣規模6.2地震原震區近幾日仍存在發生規模5地震的可能；後續將嚴格按相關要求，做好餘震序列的監視跟蹤工作，加強地震鄰區各類觀測資料的跟蹤分析。

另外，會上介紹此次震中位於積石山縣柳溝鄉，距離臨夏州積石山縣8公里，距離臨夏市39公里，距離蘭州市102公里。蘭州、慶陽、平涼、天水、隴南、定西、武威、金昌等地震感明顯。截至目前，地震共造成甘肅105人死亡，房屋損毀4782間。

此次地震已致397人受傷，其中危重傷員16人，重傷員76人，中度傷員98人，輕度傷員207人，分別收治在臨夏州、積石山縣和鄉鎮各醫療機構救治。

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