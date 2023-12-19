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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力爆侯友宜為仰德量身變更土地　質疑千萬「人頭」獻金有對價關係

▲▼周典論17日首次替侯友宜站台。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者蘇晏男攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量昨踢爆國民黨總統候選人侯友宜長期收受仰德集團「人頭」政治獻金，今（19日）再召開記者會爆料，仰德集團同時也是新竹物流的董事長許育瑞，2019年發豪語要在新北投資20億蓋物流倉儲，新北市府立刻給予一條龍VIP通道，申請辦理變更都市計畫並火速通過，化整為零的人頭政治獻金與台北港投資是否有對價關係，是不是見不得光的前金、後謝？

時代力量立委邱顯智指出，侯友宜上任新北市長半年後的2019年5月14日，仰德集團同時也是新竹物流的董事長許育瑞，在捐贈活動中表示將在新北投資20億蓋物流倉儲、轉運中心，來挺「侯老大」，6天後的5月20日，新北市政府隨即申請辦理變更都市計畫，協助新竹物流在臺北港特定區量身打造適合蓋物流倉儲的土地。

邱顯智說明，從新北市送出都市計畫變更申請，僅僅歷時60天後的7月19日，「新北市都市計畫委員會」即通過變更臺北港特定區細部計畫，在第二種產業專區的容許使用內容，新增變更理由完全未提及的「物流及倉儲」，光速完成變更程序，新北市都委會會議紀錄中的說明，以「台灣回台投資」、「製造業重鎮」為由解釋此次變更，卻完全沒有解釋二種產業專區的容許使用內容，為什麼偷偷加入了「物流及倉儲」五個字。

邱顯智指出，新竹物流順利得標「台北港第二種產專區招商案」當中的3塊基地，總面積5752坪，租約30年，可續2次10年約，最長可使用50年。今年4月17日侯友宜與許育瑞攜手舉辦動土典禮，宣布新竹物流將於八里區斥資19億元，建置「國際物流暨北區轉運中心」，與4年前許育瑞神準估計要投資新北20億的數字，相差無幾。

邱顯智質疑，2018年，仰德集團透過人頭捐給侯友宜530萬元後，許育瑞許願在新北蓋物流倉儲，時任新北市長侯友宜，隨即展現光速效率，為新竹物流量身打造倉儲物流用地。2020年底，新竹物流順利標下土地，2022年，侯友宜挑戰連任新北市長，仰德集團再度透過人頭，捐給侯友宜570萬，這之中有沒有財團與探長之間不可告人的祕密，引人疑竇。

邱顯智要求，請仰德財團養的探長侯友宜回答三個問題：第一、請問侯友宜，其他的新北市民、想要進駐新北的廠商，有這種VIP待遇嗎？第二、請問侯友宜，你一邊偷偷摸摸，在2018年、2022年兩度收受仰德集團化整為零的人頭政治獻金，一邊光速幫新竹物流量身打造倉儲用地，這是前金、後謝嗎？這之中有沒有對價關係？

第三、請問侯友宜，你還要堅稱「一切依法辦理」嗎？你對於人頭政治獻金毫不知情嗎？你對於變更台北港第二產業專區的土地專區，也是「一切依法辦理」、「毫不知情」嗎？

王婉諭質疑，昨天召開記者會後，上市公司士林電機發言人代為解釋是新竹物流總經理發起的捐款活動，然而說詞前後一不一，連總經理名字也從李正義變成李鈺祥，呼籲仰德集團要串供就一次串好，免得到檢調那邊被抓包。且仰德集團過去以旗下企業為主體，捐款給民進黨、國民黨政治人物所在多有，為什麼獨獨碰到侯友宜，偏要使用大量的員工人頭來捐款？

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