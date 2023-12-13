蘋果要推摺疊iPhone、 iPad？韓媒曝三星「新措施」露餡

▲三星顯示重組團隊開發摺疊蘋果產品。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據韓國媒體 TheElec 最新報導指出，三星顯示在年底的重組中加強現有團隊，為了明年的顯示器業務做準備，其中負責蘋果的團隊目前已經能夠實現「摺疊螢幕」的製造，也就是說蘋果摺疊機有機會出現在大眾的視野裡。

三星顯示 (Samsung Display) 是蘋果 OLED 主要供應商，且也是其母公司三星電子的獨家可折疊 OLED 面板供應商。目前蘋果尚未推出折疊手機，但之前就零星出現各種傳言，目前還不清楚蘋果的發布規畫。

報導中提到，在手機 OLED 顯示器方面三星顯示目前領先競爭對手，除此之外，與蘋果的關係也更加緊密，目前三星顯示正在著手正在尋找「新的成長引擎」，且認為折疊產品有機會成為下一個帶動業績成長關鍵。

三星顯示和 LG 顯示都在為未來的蘋果產品開發 20.25 吋可折疊顯示器，外媒認為，透過這次重組，三星顯示希望「阻止LG顯示器等競爭對手」贏得蘋果的可折疊業務。

外媒9to5mac則指出，即使三星顯示正在為可折疊 iPhone 或 iPad 開發面板，但距離蘋果正式發布摺疊機至少還需要兩年。顯示分析師 Ross Young 預測，蘋果最早要到 2025 年才會推可折疊產品。