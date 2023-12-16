iPhone 17鏡頭將再升級　分析師曝光像素規格

▲iPhone 17鏡頭將再升級。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據海通證券分析師 Jeff Pu 指出，iPhone 17 Pro Max 可能會配備 4800 萬像素的長焦鏡頭，獲得更好的攝影品質的同時，也能與蘋果其他產品進行更好的配合。

在本周投資公司海通國際證券針對大立光電的研究報告中，Jeff Pu 表示，iPhone 17 Pro Max 升級後的 4800 萬像素長焦鏡頭將可以與蘋果的 Vision Pro 進行更好的配合，Vision Pro 將於2024 年初在美國發布。

iPhone 15 Pro 型號配備 4800 萬像素主鏡頭、1200 萬像素超廣角鏡頭和 1200 萬像素長焦鏡頭。從 iOS 17.2 開始，可以錄製具有 3D 深度的空間影片，以便在 Vision Pro 上播放。當橫向握持時，主鏡頭和超廣角鏡頭相結合，可以錄製更具深度的空間影片。

Jeff Pu 先前也指出，iPhone 16 Pro 機型將配備4800 萬像素超廣角鏡頭，因此 iPhone 17 Pro Max 可能會配備成為首款配備完全採用 4800 萬畫素鏡頭的後置相機系統的 iPhone 機型。更高像素可以讓照片擁有更多細節。

iPhone 17 Pro 機型預計將於 2025 年 9 月推出，因此距離發布還有近兩年的時間，蘋果的計畫可能尚未最終確定。