陸發改委：中國經濟回升向好　未來發展前景光明

▲大陸官方強調經濟向好。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際信評機構穆迪（Moody's）將中國大陸主權信評展望下調至「負面」，令大陸經濟前景受到國際關注。對此，大陸發改委6日表示，今年中國經濟戰勝困難挑戰、頂住下行壓力，經濟恢復呈波浪式發展、曲折式前進的特徵，經濟運行總體回升向好，對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一，仍是全球成長最大引擎。

大陸發改委提到，面對複雜嚴峻的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，他們堅持穩中求進工作總基調，全面深化改革開放，加強宏觀調控政策執行力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，經濟運作回升向好，供給需求穩步改善，結構調整優化加快，就業物價基本平穩，高品質發展紮實推進。

發改委指出，目前宏觀指標表現較好，經濟總量較快成長，前三季國內生產毛額（GDP）年增5.2%，成長速度在全球主要經濟體中保持領先。物價水準基本穩定，前10個月居民消費物價（CPI）較去年同期上漲0.4%，與主要經濟體高通膨形成對比。

發改委說，展望下一步，中國經濟發展仍具備較多有利條件與支撐因素。一是擁有中國特色社會主義制度優勢，「我們有以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導，中國特色社會主義制度善於集中力量辦大事，高水平社會主義市場經濟體制不斷完善，這些都將為推動高質量發展提供堅強保障。」

發改委提到，二是擁有超大規模市場的需求優勢，「中國是全球規模超大且最有潛力的消費市場，居民衣食住行和精神文化需求潛力巨大，短板領域、薄弱環節和開闢產業新領域新賽道投資還有很大空間，新型城鎮化發展也將為需求擴大注入活力。」

發改委指出，三是擁有產業體系配套完整的供給優勢，「中國具有全球最完整的產業體系、日益完整的基礎建設網絡，糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全保障能力不斷提升，經濟韌性進一步增強，還有海量數據資源和豐富應用場景等優勢，將助推傳統產業數位轉型和新興產業加速成長。」

發改委稱，四是擁有持續深化改革開放帶來的動力優勢，全面深化改革深入推動，支持國營企業深化改革，促進民營經濟發展壯大，加強吸引外資力度，持續優化營商環境，都將不斷激發經營主體的積極性、主動性、創造性。

發改委說，五是擁有較大的宏觀調控政策空間。中國宏觀調控體制更加完善，政策儲備工具不斷豐富，在應對國內外風險挑戰中宏觀調控經驗不斷積累，宏觀政策仍有較大空間，將為駕馭各種複雜困難局面打下堅實基礎。

發改委強調，總的來看，今年以來，中國經濟戰勝困難挑戰、頂住下行壓力，經濟恢復呈現波浪式發展、曲折式前進的特徵，經濟運行總體回升向好，「今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一，仍然是全球成長最大引擎。」

發改委還說，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變也不會變，「我們有信心、更有能力實現長期穩定發展，並不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。」