陸11月CPI降幅擴大　國家統計局：會改善，不會出現通縮

▲大陸民眾在超市內採購民生必需品。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸11月消費者物價指數（CPI，全國居民消費價格，下同）同比下降0.5%，環比下降0.5%。大陸國家統計局發言人劉愛華表示，居民消費價格降幅比上月有所擴大，「當前經濟運行中存在的有效需求不足問題有望得到逐步緩解，價格低位運行狀況也會得到改善，不會出現通貨緊縮。」

劉愛華指出，扣除食品和能源價格之後的核心CPI，11月份當月同比上漲0.6%，漲幅與10月份相同，「1至11月份，核心CPI同比上漲0.7%，累計漲幅和1至10月份也是相同的。」

劉愛華認為，經濟運行總體恢復尤其是需求持續恢復，有助於改善物價低位運行狀況，「今（2023）年以來，經濟運行持續回升向好，商品和服務需求持續恢復，從11月當月數據看，市場銷售增長較快，社會消費品零售總額同比增長10.1%，增速比10月份加快2.5個百分點，1至11月份，服務零售額同比增長19.5%，增速比1至10月份加快0.5個百分點。」

劉愛華強調，隨著擴大內需政策的逐步落實見效，消費將逐步從疫後恢復轉向持續擴大，「當前經濟運行中存在的有效需求不足問題有望得到逐步緩解，價格低位運行狀況也會得到改善，不會出現通貨緊縮。」