中國11月CPI年減0.5% 　恐為「通貨縮緊」的前兆

▲中國11月受食品、能源價格波動下行等因素影響，CPI有所下降。（圖／CFP）

文／中央社

中國國家統計局9日發布的數據顯示，11月份全國居民消費價格指數（CPI）年減0.5%，降幅比上個月擴大0.3個百分點；月減0.5%。

中國的CPI下跌，在今年經濟復甦不如外界預期的情況下，物價下跌可能是中國通貨緊縮的前兆。

據新華社報導，中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，11月份受食品、能源價格波動下行等因素影響，CPI有所下降。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅與上月相同。

▲大陸超市降價促銷，吸引買氣。（圖／CFP）

統計數據顯示，11月份，食品價格年減4.2%，降幅略擴0.2個百分點。食品中，豬肉價格年減31.8%，降幅擴大1.7個百分點；雞蛋、食用油、牛羊肉、禽肉類和水產品價格降幅在1.1%至10.5%之間，降幅均有擴大；鮮菜價格由上月下降3.8%轉為上漲0.6%；鮮果價格上漲2.7%，漲幅擴大0.5個百分點。

11月份，非食品價格年增0.4%，漲幅回落0.3個百分點。非食品中，能源價格由上月上漲1.2%轉為下降1.3%。

服務價格上漲1%，漲幅回落0.2個百分點，其中飛機票價格由上月上漲5.1%轉為下降0.5%，賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格漲幅分別回落至6.9%、6.8%和2.1%；服裝價格上漲1.4%，漲幅略有擴大。

11月份，受國際油價回落、部分工業品市場需求偏弱等因素影響，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）環比由平轉降，與去年同期相比，減幅擴大。PPI年減3%，降幅比上月擴大0.4個百分點；從上月持平轉為下降0.3%。