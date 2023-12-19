拒絕前男友深夜求見面…下秒他「墜樓身亡」！OL遭索賠150萬

▲福建一男子在前女友家輕生身亡。（示意圖／CFP，并非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省羅源縣一男子未考上公務員，向前女友求復合也被拒，2023年後在女方處跳樓身亡。男子父母將前女友訴上法庭，索賠35萬元人民幣（約新台幣150萬元）。

據《瀟湘晨報》報導，2021年，男子李平（本文皆為化名）與同事徐麗確認了戀愛關係。 2022年7月，因雙方家庭、工作等各種因素，兩人約定暫時分開。

徐麗稱，如果李平能通過公務員考試後，再考慮復合。遺憾的是，李平並未考上。李平對徐麗一往情深，多次找過徐麗，徐麗起初態度有些猶豫，但最後拒絕了李平的復合請求。

2023年2月，李平在同事處得知徐麗封鎖了他並宣稱有了新男友，隨即深夜前往徐麗家。在致電徐麗尋求見面被拒絕後，李平最終選擇在徐麗住處的消防緊急通道跳樓自殺，後經搶救無效身亡。

2023年7月，李平父母以侵害生命權為由將徐麗告上了法庭，請求判令徐麗賠償各項損失共計35萬元（人民幣，下同）。

徐麗認為，「這件事跟我沒什麼關係，我接了他要求見面的電話後，只是覺得在深夜見面不合適，拒絕了他的要求，而且他當時情緒平穩，跟我說沒事，並沒說什麼其他的……，我覺得我沒做錯什麼，我不應該賠償。」

母親則控訴，「她在戀愛中一直對我兒子進行精神和經濟上的控制，還經常在微信聊天裡跟我兒子說我這個母親的壞話，慫恿我兒子若結婚就離開我們，是她導致了我兒子自殺。」

一開始，雙方都絲毫不退讓。後經法院調解，死者家屬的代理律師提出將賠償金額降到10萬的調解意願，但被告代理律師表示徐麗最多願意賠償5萬元。最後，徐麗賠償男方家屬5萬元人民幣。

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