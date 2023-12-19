「逆衝斷層」引發甘肅強震！專家曝成因：造山運動釋1顆原子彈能量

▲甘肅6.2地震造成逾百人死亡，專家指為逆衝斷層造成，釋放約1顆原子彈能量。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

大陸甘肅昨（18日）發生規模6.2淺層地震，至少造成百人死亡。前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，6.2規模相當1顆原子彈釋放能量，會造成重大死亡，主因和大陸的建築法規較為寬鬆有關。該起地震原因應是逆衝斷層造成，也就是印度澳洲板塊衝撞歐亞大陸板塊，造成喜馬拉雅山與西藏高原，造山運動造成逆衝斷層，而甘肅就在這個範圍內。

大陸甘肅臨夏州積石山縣昨天深夜發生規模6.2地震，地震深度僅10公里，屬於淺層地震。據了解，至少已造成甘肅與青海超過百人死亡，以及水電交通及通訊等基礎設施受損。

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對於甘肅6.2地震，郭鎧紋分析，印度澳洲板塊衝撞歐亞大陸板塊，造成喜馬拉雅山與西藏高原，造山運動會造成逆衝斷層，而甘肅就在這個造山範圍內，而地震雖然分成正斷層、逆斷層與平移斷層，但造成損害大小原因不在於哪一種斷層，而是地震規模，只要地震規模夠大且屬於淺層地震，都會帶來可怕的災難。

郭鎧紋進一步指出，事實上，台灣與大陸規模5以上的平均每年地震個數是差不多，而6.2規模相當1顆原子彈釋放能量，在大陸造成超過百人死亡，除了是淺層地震外，大陸對建築物耐震設計沒有台灣嚴格也有關，一旦地震發生在人口稠密處，傷亡就會比較多。