一口氣衝下16樓！　甘肅地震生還者憶：像「海浪」翻湧人被拋起

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅臨夏州積石山縣昨（18）日23時59分發生6.2級地震，震源深度10公里。住在積石山縣一處住宅16樓的秦先生表示，「地震當下如同海浪般翻湧，整個人被拋起。」他隨即叫醒家人穿上羽絨外套，就從16樓衝了下去，即使在空地避難也不敢睡。

據《極目新聞》報導，19日凌晨2時，家住積石山縣縣城的秦先生表示，事發已經過去兩個小時，但他與家人依舊驚魂未定。秦先生家住在16樓，震感非常強烈，形容地震瞬間感覺像「海浪翻湧後，自己被拋了起來」。

▲災區民眾裹著棉被到空地避難。（圖／翻攝自微博）

秦先生說道，目前當地室外氣溫在攝氏零下12度左右，他開車帶著家人找尋空曠的平地避難，「跑出來的時候隨便拿了點東西，羽絨外套啥的都趕緊穿上，還有人披著被子，光著上半身出了門，今天晚上有驚無險，到現在還有點心驚膽戰。」

他補充說道，打算和家人暫時待在車內避難，「即使找了個安全的空地休息，我們也睡不著。」

報導指出，地震發生後，甘肅省消防救援總隊立即啟動一級響應，立即調派9個支隊，2支重型、7支輕型地震救援專業搜救隊，共580名消防救援人員、88輛消防車、12頭搜救犬，攜帶生命探測器等地震救援裝備器材1萬餘件（套）集結趕赴震央。