入冬最強冷空氣今南下！雨區擴大　首波寒流恐跌破8℃時間曝

▲今起迎風面水氣再增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象署預報員陳姵安表示，今天（19日）強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，預計是今年入冬最強冷空氣，預估周五清晨最冷，中部以北、東北部、東部低溫8-10度，南部、東南部11-12度，近山區或空曠地區可能8度以下。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今日北部、東半部和恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭白天高溫19-22度，中南部27-28度，花東25-26度，入夜後氣溫明顯下降；周三氣溫持續下降，也是水氣最多時間，北部、東半部和恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部和大台北山區可能有局部大雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周四至周六清晨強烈冷氣團或寒流影響，雨區縮小至桃園以北、東半部，其他地區多雲到晴；這波預計是入冬最強冷空氣，預估周五清晨最冷，中部以北、東北部、東部低溫8-10度，南部、東南部11-12度，近山區或空曠地區可能8度以下。



陳姵安表示，周六白天冷空氣減弱，但各地仍偏冷，桃園以北、東半部有局部短暫與；周日另一波大陸冷氣團南下，氣溫又下降，影響到下周一，雨區包括基隆北海岸、東半部和大台北山區。

至於高山是否有機會下雪，陳姵安分析，周三晚到周六中部以北、東北部2500公尺以上高山，如果沒降雪，可能有局部結冰或霧淞；周四至周六清晨中部水氣較少，北部、東北部2000公尺以上山區，可能局部結冰或霧淞，也不排除降雪。