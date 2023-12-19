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大氣球遊行、路跑、跳舞超歡樂　2023年 OPEN! RUN 最Q萌友正能量應援

▲▼統一企業阿Q桶麵,OPEN!,大氣球遊行。（圖／統一企業阿Q桶麵提供）

▲阿Q與民眾現場同樂。

圖、文／統一企業阿Q桶麵提供

12月高雄大型活動連番登場好熱鬧，接續國際巨星演唱會登場的是亞洲最大且全台唯一的「OPEN！大氣球遊行」與｢OPEN! RUN｣路跑活動，12/9、12/10接連兩天在高雄夢時代購物中心前登場。而大家最愛的「阿Q」也沒缺席，阿Q桶麵為桶麵市場銷售第一的領導品牌，帶著滿腹正能量與最愛的阿Ｑ桶麵雞汁排骨風味，跟著OPEN！家族成員、米飛兔、史奴比等人氣角色一起現身大遊行，帶著飽食能量與青春活力為現場超過1.2萬名民眾互動，將一整年負能量一掃而空，注入滿腹正能量，開心準備迎接2024年！

一個MOVE擄獲全場，阿Q領舞舞動青春力

在高雄好天氣的加持下，活動現場最吸睛的非活力四射的「阿Q」莫屬了，平常以幽默又歡樂性格深受年輕人歡迎的他，不讓Q萌的OPEN家族專美於前，一改平常放飯才重生的性格，帶領30名高校舞團用最好玩的水槍、最強椅子舞與拖把舞等活力熱舞和負能量Battle，一出場就展現超能青春力，酷炫的舞蹈動作與活潑的隊形變換讓現場大人小孩都被吸引，超動感的表演為活動掀起高潮。

▲▼統一企業阿Q桶麵,OPEN!,大氣球遊行。（圖／統一企業阿Q桶麵提供）

▲阿Q帶領高中舞團齊跳拖把舞。

應援Q一下，能量補給活力好元氣

夾帶大氣球遊行的超高人氣與能量，阿Q本Q在週日（12/10）OPEN!RUN路跑活動中不僅擔任領跑人，更成為所有跑者的正能量應援團，在開場活力領跑後，更精神滿滿地持續為跑者加油打氣，補給正能量，並在終點站與跑者High Five開心擊掌慶祝完賽。

▲▼統一企業阿Q桶麵,OPEN!,大氣球遊行。（圖／統一企業阿Q桶麵提供）

▲阿Q充滿正能量與跑者開心擊掌慶祝完賽。

除了精神支持，「阿Q」也準備了自己最愛的麵多麵Q湯頭好的阿Q桶麵到現場，吸引許多大小朋友一起到舞台上同樂，跳出招牌Q~一下舞蹈，領取最經典的雞汁排骨風味阿Q桶麵補給，完賽後不僅精神能量滿滿，還能吃好吃滿，為兩天活動畫下完美句點，並與大家相約未來再見。

▲▼統一企業阿Q桶麵,OPEN!,大氣球遊行。（圖／統一企業阿Q桶麵提供）

▲阿Q本Q與大氣球 連續兩日現身活動現場，並與大家相約未來再見。

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