不止甘肅！　新疆克孜勒蘇州阿圖什市發生規模5.5「極淺層地震」

▲新疆克孜勒蘇州阿圖什市發生規模5.5地震。（圖／翻攝自中國地震台網）

記者鄭思楠／綜合報導

不止甘肅！據中國地震台網自動測定，12月19日9時46分在新疆克孜勒蘇州阿圖什市（北緯40.02度，東經77.86度）發生規模5.5地震，震源深度僅10千米。

據《中新網》報導，甘肅省臨夏回族自治州積石山縣12月18日23時59分發生規模6.2地震。截至12月19日4時，已造成甘肅86人罹難、96人受傷。鄰省青海也受此波及，已造成青海省海東市9人遇難，124人受傷。

對於此次地震為何造成如此重大傷亡，大陸國家自然災害防治研究院創院院長、中國地質大學教授徐錫偉分析認為，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分，從震源機制解看為逆斷層型地震，推測發震斷層為北北西向拉脊山北緣斷裂。地震造成重大傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人處於休息狀態來不及躲避等。

地震發生後，大陸國家主席習近平高度重視並作出重要指示，地震造成重大人員傷亡，要全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少傷亡人員災害。要加快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、供暖等基礎設施請國務院派工作小組前往災區指導抗震救災工作，解放軍、武警部隊要積極開展搶險救災，盡力保障人民基本生活群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要求全力組織搶險救援、搜救被困人員並救治傷員，盡最大努力減少傷亡。目前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布訊息，維護災區社會穩定。要加強震情監測，防範各類次生災害，實質保障群眾生命財產安全。