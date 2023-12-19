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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅6.2強震2天前現異象！「整片黑鳥大聚集」籠罩天空…詭異片曝

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸甘肅臨夏州積石山縣12月18日23時59分發生深度僅10公里的規模6.2地震，震央位於該縣柳溝鄉，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡。截至19日6時，共記錄到餘震275次。據《大象新聞》報導，事故發生2天前，網友拍到當地天空有大群黑鳥盤旋駐足。不過，該影片很快就在陸網被刪除。

據影片顯示，當時，街頭突然出現黑壓壓的大片鳥群，有的正在低空盤旋飛舞，而更多的黑鳥停在電線上，吸引了不少民眾注意，紛紛將這幅奇景拍下。

▲▼甘肅積石山6.2地震 兩天前網友拍到天空有大群黑鳥盤旋駐足。（圖／翻攝自大象新聞）

▲網友拍到天空有大群黑鳥盤旋駐足。（圖／翻攝自大象新聞）

據《中國地震台》網速報消息，截至12月19日6時，共記錄到餘震275次，其中規模3.0以上餘震9次，分別是規模6.0-6.9地震0次，規模5.0-5.9地震0次，規模4.0-4.9地震2次，規模3.0-3.9地震7次；規模3.0以下餘震266次。

據《新華社》報導，截至目前，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，部分水、電、交通、通訊等基礎建設受損。

目前，甘肅省級相關部門、臨夏州和積石山縣迅速行動，各方救援力量緊急馳援，排查搜救、傷兵救治、轉移安置、災情核實、基礎設施搶修等抗震救災各項工作正在緊張進行中。

19日凌晨，現場直播畫面裡顯示，消防、武警等救援部隊源源不斷進入災區，救災物資也陸續運往災區，還有群眾正在街上避險。此外，積石山縣多個鄉鎮出現房屋倒塌，有群眾被困，救援人員正全力搜救。

▲▼甘肅地震。（圖／翻攝微博）

據《極目新聞》報導，19日4時許，積石山縣關家川鄉村民白先生表示，他所在李家山村距離震央柳溝鄉約20公里。地震發生時，村裡大部分人已入睡，當時他還在街上辦事，聽到一聲巨響後，感覺到地面在搖晃，「當時看到村民趕緊跑出屋外，緊急避險。」

震後，白先生趕回家時，家人並未受傷，但房屋出現了裂縫，有瓷磚掉落。他說，震後餘震不斷且震感仍強烈，村幹部通知各家當晚在屋外烤火取暖，直到天亮，以確保安全。

震後，白先生遠在雲南工作的哥哥打電話回來詢問狀況，並拜託他照顧家裡的親友。白先生說，當晚他已經與震央柳溝鄉的2名親戚取得了聯繫，互相報了平安，「他們人沒事，房屋受損比我們村嚴重，柳溝鄉的一名親戚家土木結構的房屋塌了幾面牆。」

白先生表示，他從來沒有經歷過這麼大震級的地震，還接連發生餘震，目前大家只能等天亮後再做打算，「村裡一位70多歲的叔叔稱，他也是第一次經歷這麼大的地震。」

▲▼甘肅地震。（圖／翻攝微博）

根據央視新聞消息，19日凌晨3時40分，該縣大河家鎮克新民村四社發現4名群眾被困，甘肅臨夏州臨夏市東門消防救援站救援人員正在轉移群眾。當晚，已救出震區多名受困群眾，並持續轉移受災群眾。

9日凌晨1時15分起，臨夏州人民醫院陸續從積石山縣轉運接診受災群眾。截至3時25分，已收治地震災區傷患者19名，還有災傷患者正陸續入院。全院醫務人員已全部到崗待命，各部門分流診治，全力進行救治工作。

▲▼甘肅6.2地震「1小時餘震32次」　周邊平房倒塌傳多人受困。（圖／翻攝自微博）

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