甘肅強震3.0以上餘震已18起　陸專家曝地震原因：地層逆衝型破裂

記者魏有德／綜合報導

甘肅臨夏州積石山縣8日深夜突發規模6.2的極淺層強震，截至今（19）日上午9時，已造成甘肅及臨界的青海兩省111人遇難、200餘人受傷。根據大陸地震專家初步分析，此次地震位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。經初步震源機制解結果顯示，此次地震為逆衝型破裂。

▲甘肅積石山6.2強震，搜救人員冒低溫搶救受困民眾。（圖／翻攝人民網）

據了解，震央所在的甘東南活動構造區位於大陸南北地震帶北部，是青藏高原東北緣的重要組成區域。在歐亞板塊與印度板塊的長期擠壓作用下，該區板塊活動強烈，造成東崑崙斷裂（斷層，下同）、西秦嶺北緣斷裂、臨潭—宕昌斷裂、光蓋山—迭山斷裂、迭部—白龍江斷裂、塔藏斷裂、岷江斷裂、雪山斷裂、虎牙斷裂等多條深大斷層帶。

▲甘肅6.2地震多處平房倒塌。（圖／翻攝自微博）

這起規模6.2的地震震央位於積石山縣，深度僅10公里，震央周圍200公里範圍內在1900年後共發生規模6以上強震3次，均為孤立型或主震-餘震型地震。截至2023年12月19日04時00分，共記錄到3.0及以上餘震9次，其中3.0—3.9地震7次，4.0以上地震2次，最大為19日0時59分發生的4.1地震。

專家根據過往地震、地震序列衰減特徵及地震前兆資料綜合會商結果初步判斷，此次地震為主震-餘震型地震，餘震衰減基本正常。地震部門正在進一步密切跟蹤研判。