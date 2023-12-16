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久病母「一直跌倒」！台南孝子狠刺3刀奪命　涉嫌重大遭聲押

▲▼ 台南弒母命案！兒持刀「猛捅胸口」殺死媽 。（圖／記者林東良翻攝）

▲許男涉嫌持刀刺死母親，檢察官複訊後向台南地院聲押。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區56歲的許姓男子長期照顧中風的母親，但因母親一直跌倒，他心生不滿，竟持刀3刀刺死母親，逃亡5小時被警方逮捕，落網時因自戕受傷被送醫戒護，經治療後出院，許男被移送台南地檢署複訊，訊後檢察官以涉嫌殺人罪重大等理由，16日向台南地院聲請羈押。

▲▼ 台南弒母命案！兒持刀「猛捅胸口」殺死媽 。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，歸仁分局警方於13日上午6時10分獲報，在歸仁區大吉一街發生56歲許姓犯嫌，涉嫌以利器殺害臥病在床的79歲母親案，造成許母送醫傷重不治身亡，歸仁分局獲報後立即成立專案小組，並於同日上午11時45分在歸仁區成功路二段一處公墓查獲許嫌，起獲兇刀帶返所詢問，因許嫌因有持刀自戕行為，造成頸、手有受傷，警方即將他戒護送醫就治，到15日才出院進行偵訊。

▲▼ 台南弒母命案！兒持刀「猛捅胸口」殺死媽 。（圖／記者林東良翻攝）

警方調查，許男一直與79歲的母親感情相當好，不過母親長期中風，加上近期出現失智的情況，儘管已經申請市府的長照服務，有看護來協助，但平時照顧起居、餵食仍十分辛苦。

許男15日出院後被帶到警局調查，他供稱因為不堪照顧壓力，且懷疑母親反覆跌倒是故意的，所以才情緒失控痛下殺手。警方訊後依照殺害直系尊親屬罪嫌移送。案經移送台南地檢署偵訊，檢察官複訊後以許嫌涉犯殺人罪嫌重大，16日向台南地院聲請羈押。

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