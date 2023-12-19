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社會 社會焦點 保障人權

當庭驗身體特徵！藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴　7案續查

▲▼NONO性侵案出庭勘驗下體特徵。（圖／記者劉昌松攝）

▲藝人NONO（中）被控性侵案偵查結果出爐。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）今年被多名女子指控性騷、性侵案，涉案時間橫跨20年，NONO也因而暫停演藝工作至今。經台北地檢署指揮警方2度約談傳喚NONO，除了反覆比對NONO辯詞與告訴人、證人指述外，並請出法醫勘驗NONO身體特徵，檢察官今天偵結10位被害人提告案情，其中3人指控遭性侵部分，處分NONO不起訴，另7人提告的案情因無管轄權，將陳請高檢署核轉士林地檢署(NONO住居地點)偵辦。

今年（2023年）5月起，台灣政壇與演藝圈掀起一陣清算昔日性侵、性騷惡行的#Metoo風潮，不少名人被撕開假面具，有網友在6月間指控10多年前曾遭「知名搞笑藝人」企圖性侵，且這位藝人副業雞排做得非常成功，接著網紅「小紅老師」陸續以臉書貼文、開記者會等方式，揭露這名「搞笑藝人」說的就是NONO，她也曾在車上遭NONO伸手摸大腿、滑進內褲裡，還在公園遭NONO揉胸摸臀。

▲▼小紅老師前往北檢提告NONO陳宣裕 。（圖／記者李毓康攝）

▲網紅小紅老師6月帶著自行整理的網友控訴資料到北檢控告NONO性侵 。（資料照／記者李毓康攝）

之後小紅老師再接連爆料，稱已接獲多達30人私訊，她還將其中20多位受害者的案情做成懶人包，附上詳細時間軸照片，喊話NONO「陳宣裕你記性不好，幫你按順序回憶，以利於你之後的律師了解你的罪行」，並統計出最近的犯行是在2020年間，受害女性包括事發時僅15歲的少女，小紅老師決定代表所有受害者提出性騷擾、妨害性自主、以及對未成年人性交等多項罪名，NONO的演藝工作因此暫停至今。

根據小紅老師的整理，有被害芳療師透露，NONO前去消費時，不到20分鐘就開始毛手毛腳，後來NONO突然從美容床站起來，將她壓在床上性侵，當時她覺得很痛，求饒：「不要這樣，我很害怕！」沒想到NONO竟回答：「我比妳更害怕」，說完動作依舊繼續，事後芳療師連走路都會痛，「聽醫生說有撕裂傷」。

▲▼nono性騷懶人包 。（圖／小紅老師提供）
▲小紅老師收到的網友私訊指控NONO性侵犯罪懶人包 。（資料照／小紅老師提供）

此外，還有受害者指控，在2011年時，差點遭到NONO性侵，因為被害人一直使勁推開才免於受害，沒想到最後NONO竟然還說：「沒射就算了，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」另外有被害人稱被強押到車子後座硬上，「有侵入，很痛」。

今年8月2日，北檢檢察官指揮北市警婦幼隊首度約談NONO，並在NONO的北市內湖區住家，查扣手機等相關3C產品，以進一步釐先前的通訊紀錄以及可能與被控犯行的相關資訊，但當時NONO應訊過程避重就輕，檢察官複訊後，暫依妨害性自主罪嫌交保50萬元。

之後檢警為了鞏固案情，花了2個月傳喚多名受害人及證人出庭說明，釐清還原NONO涉案情節，雖然檢警始終保持偵查不公開，但根據小紅老師先前整理資料，多名被害人指證NONO的「身體特徵」，檢察官今年10月18日以被告身分傳喚NONO到案後，經NONO同意，在律師見證下，由法醫進行特徵勘驗並紀錄，作為偵辦參考。

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