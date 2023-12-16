ET民調／555購屋方案、課後照顧打對了　侯康30-39歲增8.5個百分點

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

《ETtoday民調雲》公布最新2024總統大選民調，結果顯示，若2024總統選戰由民進黨賴清德與蕭美琴的賴蕭配、國民黨侯友宜與趙少康的侯康配，及台灣民眾黨柯文哲與吳欣盈的柯盈配三組競逐，賴蕭配支持度38.5%領先侯康配的35.1%，差距3.4個百分點，而柯盈配以19.6%的支持度墊底。

相較《ETtoday民調雲》前次調查，賴蕭配支持度由前次37.6%微幅提升0.9個百分點至本次38.5%；侯康配支持度由前次34.8%微幅提升0.3個百分點至本次35.1%；而柯盈配的支持度由前次21.3%下滑1.7個百分點至本次19.6%，不投票或投廢票1.9%、不知道4.9%。

▲ETtoday總統大選民調，可點圖放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供，點圖放大，下同）

由交叉分析來看，賴蕭配支持者中以中部最多，達43.9%，侯康配支持者中則以東部離島41.9%領先其他對手；柯盈配支持者中，未有明顯較具優勢的地區，但從年齡分析，以20-29歲及30-39歲獲得最多支持，分別為42.1%、36.5%；賴蕭配60歲及以上41.6%；侯康配則在50-59歲獲45.6%、60歲及以上獲48.7%支持度，比例相對較高。

但若與前次調查比較，侯康配20-29歲支持度從11.4%增加到15.7%，而30-39歲從11.6%增加至20.1%，可知最近侯康配拋出的青年購屋555方案、免費課後照顧等政策，似乎有吸引到40歲以下年輕人的目光。

至於喜好評價方面，根據調查，民眾對賴蕭配的喜好度為36.9%（非常喜歡24.7%、有點喜歡12.2%）、討厭度為38.4%（非常討厭28.5%、有點討厭9.9%）；對侯康配的喜好度為31.9%（非常喜歡19.9%、有點喜歡12.0%）、討厭度為40.6%（非常討厭27.6%、有點討厭13.0%）；對柯盈配的喜好度為21.3%（非常喜歡9.5%、有點喜歡11.8%）、討厭度為41.6%（非常討厭25.5%、有點討厭16.1%），3組候選人的討厭度都高於喜好度。

該民調為《ETtoday民調雲》於12月14日至15日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,300份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。