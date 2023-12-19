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假的！抖音瘋傳網紅串連「唯一選哲」　疑假冒2020返鄉投票片

▲▼圖左為2019年YouTube影片，圖右為2023年抖音影片。（圖／翻攝自阿滴英文頻道／翻攝自抖音bab598207803）

▲圖左為2019年YouTube影片，圖右為2023年抖音影片。（圖／翻攝自阿滴英文頻道／翻攝自抖音bab598207803）

記者呂晏慈／台北報導

百萬YouTuber阿滴曾在2019年底曾上傳一段影片，邀請好友阿傑（RJ）、Joeman（九妹）等28位網紅呼籲粉絲返鄉投票，不過，近日TikTok（抖音國際版）出現一段影片，後製「2024.01.03唯一選哲」等字樣，呼籲返鄉投票，但影片內容與阿滴昔日影片一模一樣，卻在口述日期「2020年1月11日」與「2024年1月13日」出現不同聲音及字幕。

近期一部鼓勵青年返鄉投票的影片在抖音TikTok流傳，片中集結多位知名YouTuber現身提醒青年行使投票權，影片左上角更壓上「唯一選哲」挺柯字樣，但有眼尖網友發現，這部影片是阿滴早在2019年拍攝的作品。阿滴昨（17日）也重新上架影片，重申自己的想法一直都一樣，只是提醒青年返鄉投票，也期許大家明年能投出理想一票。

這部影片中包含阿滴、藍亦明、千千、菜渣、Joeman、滴妹、志祺七七、白癡公主、魚乾、博恩、Hook、阿翰、菜渣、志銘、酷炫、黃氏兄弟、阿傑、蔡哥、阿圓、林辰、壹加壹、狸貓、反骨男孩等多位YouTuber提醒台灣民主自由與公民權利的可貴，並提醒青年朋友在明年大選出門投票。

然而，在抖音版本的影片中，左上角壓上了「唯一選哲」字樣，但影片中所有YouTuber的發言對柯文哲隻字未提，事實上。這部影片其實是由阿滴在2019年自主與多位YouTuber串連拍攝，希望鼓勵年輕朋友在2020年大選挺身投票，並非對特定候選人表達支持。

@bab598207803

#轉傳 #2024 #總統大選 #唯一選哲

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