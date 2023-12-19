林楚茵憶當年被提名就離開電視台　批趙少康只請假當「中廣影武者」

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者呂晏慈翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨昨召開記者會，號稱要成立「PK小組」打貪，更點名民進黨立委林楚茵，對此，林19日回應，自己2019年一被提名不分區立委，馬上就辭職離開電視台，反觀國民黨提名的趙少康身為副總統候選人，至今不辭中廣董事長，無視廣電法政媒雙棲，甚至租用中廣空間當競辦，自己租金自己收，董事長表面請假，實際樓上當影武者日夜操控，有嘴說別人，沒膽辦自己。

對於藍營指控，林楚茵指出，國民黨昨天開記者會誓師啟動「PK小組」，宣稱要不分區來PK，黨主席朱立倫更說PK小組負責揭弊打貪，還特別把自己跟他們候選人、前NCC委員做比較，不要來蹭聲量好嗎？



林楚茵質疑，朱立倫自豪戰鬥力太強，要來揭弊打貪，結果呢？國民黨提名的趙少康身為副總統候選人，至今不辭中廣董事長，無視廣電法政媒雙棲，甚至租用中廣空間當競辦，自己租金自己收，董事長表面請假，實際樓上當影武者日夜操控，結果朱立倫完全無視，揭弊打貪都是假！



林楚茵表示，自己2019年一被提名不分區立委，馬上就辭職離開電視台，對比趙少康前述種種作為，就問NCC前委員翁曉玲，以你的專業來看，難道不該查辦趙少康？還是因為被國民黨提名不分區，裝作沒看見？



林楚茵批評，國民黨宣稱要重啟特偵組、打貪揭弊，結果自己根本黑幕重重一大堆，有嘴說別人，沒膽辦自己，「還是老話一句，刮別人鬍子前，自己先刮乾淨啦！」