　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

中華電信年末高網速優惠出爐　1G／600M月付1699元　

▲中華電信推出高速寬頻「Wi-Fi 6E」方案 加價購月付只要129元。（圖／中華電信）

▲中華電信推出高速寬頻方案 。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信HiNet光世代於歲末推出「速在有禮」1G/600M高網速優惠方案，提供電競玩家、高畫質影音、雲端儲存、智慧家庭、線上學習及視訊會議等高網速需求客戶，即日起至1月2日前新申請、升速1G/600M高網速方案，月付1,699元即享Wi-Fi 6乙台月租費0元。

中華電信也表示，HiNet光世代300M、500M雙向頻寬亦提供新、舊客戶新申租或升速指定方案，可享SAMSUNG 55吋4K連網電視，加購可享6,888元免運送到家優惠。另外，網路門市推出寬頻、MOD、行動指定方案即享獨家贈禮、Hami Point，雙週再抽iPhone 15 新機、Hami Point 12,222點等

加價購適用優惠係指新申請、升速、原速率續約HiNet光世代300M/300M、500M/500M，且以牌價申請並綁約36個月即可享SAMSUNG 55吋4K連網電視加價6,888元優惠。

此外，為感謝老客戶支持，HiNet光世代舉辦歲末「幸好友禮」好友推薦活動，即日起至12月31日老客戶推薦新客戶新裝光世代指定方案，即可獲得Hami Point 500點，最高可達5,000點，新客戶完成申租指定方案，可獲得最高Hami Point 600點。

ET快訊
快訊／00919換股！增中信金、台肥8檔　刪佳世達、廣達8檔
3月大男嬰遭23歲爸虐待　顱內出血命危
獨／「山道」少年相驗結果曝！家中獨子愛跑山…車是爸爸買的
「煲湯女神」痛哭反擊前男友！撇欠債600萬：不是你情我願嗎
快訊／Dcard「2度」拒警搜索回函曝　刑事局主任親上火線說
「今日病假共7人！」醫師爸突收LINE通知…嘆：傳染力極高
快訊／國1南大貨車翻覆躺內線　紫爆時速不到20km
全新BMW 430i遭撞爛　27歲女超心痛
快訊／下班注意！國1交流道　貨櫃車整台側翻

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

中華電信年末高網速優惠出爐　1G／600M月付1699元　

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

從盜版中崛起的串流王者！　Spotify如何改變了音樂產業的遊戲規則

Apple Watch明年迎更新　可量血壓、監測「睡眠呼吸中止症」

iPhone排老二！　彭博：蘋果明年更看重Vision Pro

呼籲別用來路不明Apple Watch充電器　蘋果：恐導致電池折損

手機充飽電…2小時掉34%！內行疑機主用「監測APP」：刪了吧

第三代AirPods Pro 3將有大改版！　外媒盤點五項亮點更新

除濕機2時機不該開　台電：恐釀用電意外

不是iPhone 15！　外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

中華電信年末高網速優惠出爐　1G／600M月付1699元　

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

從盜版中崛起的串流王者！　Spotify如何改變了音樂產業的遊戲規則

Apple Watch明年迎更新　可量血壓、監測「睡眠呼吸中止症」

iPhone排老二！　彭博：蘋果明年更看重Vision Pro

呼籲別用來路不明Apple Watch充電器　蘋果：恐導致電池折損

手機充飽電…2小時掉34%！內行疑機主用「監測APP」：刪了吧

第三代AirPods Pro 3將有大改版！　外媒盤點五項亮點更新

除濕機2時機不該開　台電：恐釀用電意外

不是iPhone 15！　外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

桃園4歲童左臉「4個血痕」！家長控幼兒園吃案：施暴老師想塞紅包

妻子「3人行」嗨翻！不甩老公狂和男友激戰　他爆氣怒離婚

柯文哲備戰辯論！民眾黨導入「AI系統」產200頁題庫　預擬賴、侯攻勢

後車廂露一顆「哈士奇頭」不時起伏　主人被罵解釋：讓牠看風景

快訊／00919換股！增中信金、台肥8檔　刪佳世達、廣達8檔

轟綠才是介選祖師爺　侯辦：促轉會昔內部會議討論如何打侯友宜

黃子睿在新莊球場霸氣好投　報告悍將哥哥黃子宸：我先來了！

林保淳／莫忘六成民盼政黨輪替　藍白攻綠重現青天白日

大谷翔平帶愛犬享受耶誕氣氛　台灣僑民現場巧遇

青龍女王金憓秀「後台噴淚畫面曝」　緊擁影后鄭有美灌大前輩心靈雞湯

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

3C家電熱門新聞

2小時掉電34%！內行疑機主用監測APP：刪了

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

除濕機2時機不該開　台電：恐釀用電意外

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

外媒盤點AirPods Pro 3五項亮點更新

Apple Watch明年更新　兩大健康功能登場

外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

蘋果呼籲：別用來路不明Apple Watch充電器

iPhone排老二！　彭博：蘋果明年更看重Vision Pro

盜版中崛起的Spotify　如何改變了音樂產業

最佳自拍手機排名！　iPhone 15 Pro系列擠下Google、華為奪冠

千萬別點「這2類連結」！一不小心LINE帳號就被盜

從遊戲、美食到住宿　網咖的轉型求生術

全台最熱銷手機不是iPhone！　三星Galaxy A53奪下冠軍

更多熱門

相關新聞

假冒電信繳費簡訊　這開頭是「真官方」　

假冒電信繳費簡訊　這開頭是「真官方」　

詐騙集團層出不窮，其中以手機簡訊進行的詐騙頻率也特別高，現在有詐騙集團˙過假冒中華電信和遠通電收等電信業者，假冒「繳費通知」簡訊，受害者填寫個人信用卡資料就可能被盜刷。

台中2幸運兒！繳電信費吃鐵板燒中千萬發票

台中2幸運兒！繳電信費吃鐵板燒中千萬發票

2023年第14屆「蹲點‧台灣」　大學生展現跨域實力

2023年第14屆「蹲點‧台灣」　大學生展現跨域實力

中華電信交換機改接工程台南3區市話會中斷

中華電信交換機改接工程台南3區市話會中斷

台澎金馬四號通訊海纜2026完工　本土業者得標

台澎金馬四號通訊海纜2026完工　本土業者得標

關鍵字：

中華電信寬頻

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面