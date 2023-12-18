中華電信年末高網速優惠出爐　1G／600M月付1699元　

▲中華電信推出高速寬頻方案 。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信HiNet光世代於歲末推出「速在有禮」1G/600M高網速優惠方案，提供電競玩家、高畫質影音、雲端儲存、智慧家庭、線上學習及視訊會議等高網速需求客戶，即日起至1月2日前新申請、升速1G/600M高網速方案，月付1,699元即享Wi-Fi 6乙台月租費0元。

中華電信也表示，HiNet光世代300M、500M雙向頻寬亦提供新、舊客戶新申租或升速指定方案，可享SAMSUNG 55吋4K連網電視，加購可享6,888元免運送到家優惠。另外，網路門市推出寬頻、MOD、行動指定方案即享獨家贈禮、Hami Point，雙週再抽iPhone 15 新機、Hami Point 12,222點等

加價購適用優惠係指新申請、升速、原速率續約HiNet光世代300M/300M、500M/500M，且以牌價申請並綁約36個月即可享SAMSUNG 55吋4K連網電視加價6,888元優惠。

此外，為感謝老客戶支持，HiNet光世代舉辦歲末「幸好友禮」好友推薦活動，即日起至12月31日老客戶推薦新客戶新裝光世代指定方案，即可獲得Hami Point 500點，最高可達5,000點，新客戶完成申租指定方案，可獲得最高Hami Point 600點。