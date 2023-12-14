台中2幸運兒！中華電信繳199、吃雞腿排鐵板燒　統一發票各中1千萬

▲台中2幸運兒中1000萬元統一發票獎金，其中一人是中華電信繳費199元，就中大獎。（圖／pixabay）



記者游瓊華／台中報導

9、10月統一發票號碼出爐，台中有兩名幸運兒，花大約200元就各中了1000萬元獎金，其中一名是在西區中華電信繳費199元，另一人是在豐原料鐵哥醬燒鐵板吃鐵板燒，兩人都中了特別獎。中華電信表示，已經用簡訊以及掛號信方式通知消費者；料鐵哥醬燒鐵板也證實消費者中獎，推測消費者應該是吃雞腿排套餐，也就是說，只花210元就中了1000萬元。

豐原料鐵哥醬燒鐵板證實一位消費者到店內消費中了1000萬元統一發票獎金，坦言因為每日客人太多，無法確認是哪位消費者成為幸運兒，但推測消費者應該是點了雞腿排套餐，一客價格230元，消費者再使用20元折價券，最後消費金額為210元。

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中華電信也證實，西區一名用戶中了1000萬元統一發票獎金，號碼公布當天就先透過簡訊通知用戶，之後也寄出掛號信通知。

財政部賦稅署表示，特別獎獎金1000萬元中獎號碼為「72054514」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「92488868」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎中獎發票均各為15張。

財政部提醒，若民眾使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯，可通過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶，以兌領所有獎項且可免除印花稅，但已列印或索取電子發票證明聯的中獎人，僅能透過App兌領領5、6獎與雲端發票專屬的500元和800元獎項。