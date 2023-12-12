2023年第14屆「蹲點‧台灣」成果發表　大學生展現跨域實力推動社區永續

▲中華電信暨中華電信基金會董事長郭水義（第三排右五），與「蹲點」大學生共同合影留念。（圖／中華電信基金提供）

生活中心／綜合報導

第14屆「蹲點‧台灣」成果發表暨頒獎典禮熱鬧舉行，來自全台16縣市的社區代表、17所大學的參與學生共聚一堂，分享今年的豐碩成果。中華電信基金會郭水義董事長到場感謝所有參與學生一整年來的用心付出，及社區代表的熱情響應。教育部青年署蕭智文副署長與文化部影視及流行音樂產業局高明秀副局長，及擔任評審的國立政治大學廣播電視學系王亞維教授、關鍵評論網楊士範創辦人、資深紀錄片導演楊力州、臺灣城鄉特色發展協會吳盈慧秘書長均蒞臨現場，共同主辦單位國立政治大學廣播電視學系也由許志堅主任代表出席，一齊肯定中華電信基金會善用集團電信專業、連結友善資源，將青年學子的無限創意與活力導入全台偏鄉，為台灣孵育具備跨域專長、服務熱忱的青年人才，成為社區永續、型塑台灣文化的重要力量！

「蹲點‧台灣」活動今年邁入第14屆，在新冠疫情解封後重新出發，號召來自17校28系的大學生，利用暑假期間，兩人一組前往全台22個社區實踐「一手服務、一手記錄」，每位大學生善用自身專長與才藝，為各地社區帶來包裝設計、產業行銷、銀髮衛教、兒童閱讀、數位建檔、宣傳影片製作等多元服務，並透過紀錄片、地方誌、線上畫展、電玩像素畫、Vlog及數百支社群短影音，記錄多樣的在地風貌與最道地的社區生活。

▲中華電信暨中華電信基金會郭水義董事長。（圖／中華電信基金提供）

郭水義表示，基金會自2006年成立以來，結合電信專業持續深耕社區、實踐企業社會責任，助全台社區縮短城鄉落差；更於2009年攜手國立政治大學廣播電視學系將青年人力導入社區，十多年來看到不僅社區獲得活化與轉動的機會，青年也同時獲得全方位探索和成長的機會。中華電信將持續利用先進的電信科技推動社會永續，並透過「蹲點‧台灣」活動培育更多具跨域實力的青年人才，促進社會共融共好。

第14屆「蹲點‧台灣」成果發表暨頒獎典禮上，頒發社區紀錄片獎、網路行銷獎、數位多媒體創作獎、最佳服務獎及「蹲點‧台灣」大賞獎共五大獎項；豐富的活動成果，已於「蹲點‧台灣」活動網站開放線上瀏覽，邀請社會大眾跟著蹲點青年的文字與鏡頭遊臺灣，博覽閩南與客家村落文化、離島馬祖風情，以及卑南、阿美、泰雅、排灣族等部落文化，和弱勢教育與身障照顧等議題，也看見新世代青年發揮創意、跨域創造力與數位力來保存並傳播在地文化的用心。

中華電信基金會自2009年起與國立政治大學廣播電視學系合作推動「蹲點‧台灣」，至今十四年，已有超過40校、80系、六百多位大學生投入，走遍全台90個據點，累積上百支紀錄片，已成為臺灣推動社區永續發展的重要助力。

