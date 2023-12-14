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詐騙冒充中華電信繳費簡訊　認準這開頭才是「真官方」　

▲▼手機,訊息,簡訊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲詐騙集團冒充電信業者騙信用卡個資。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

詐騙集團層出不窮，其中以手機簡訊進行的詐騙頻率也特別高，現在有詐騙集團˙過假冒中華電信和遠通電收等電信業者，假冒「繳費通知」簡訊，受害者填寫個人信用卡資料就可能被盜刷。

對此中華電信先前也祭出解決方案，要民眾認好簡訊號碼，官方「123六碼專屬簡訊」，將有效降低客戶被簡訊詐騙的風險。也就是官方會使用「123」開頭的6碼簡訊發送號碼，認定此號碼才是中華電信官方。

中華電信原簡訊號碼以「0911-51xxxx」共10碼為主，發送服務範圍包含中華電信業務訊息、權益通知、優惠資訊、新服務推廣、帳單代收等，中華電信官方「123六碼專屬簡訊」陸續將發送號碼改為123開頭的6碼簡訊(如：123333)，以提高客戶辨識度，更具信任的訊息傳遞管道。

中華電信表示，「123六碼專屬簡訊」號碼，初期以發送優惠資訊、權益通知、新服務推廣給中華電信行動門號的用戶，先建立客戶對該專碼熟悉感及信任度，未來將陸續以「123」開頭的6碼簡訊(如：123333)發送號碼，作為中華電信簡訊訊息傳遞專碼。

中華電信防堵詐騙不遺餘力，繼5月起針對來電顯示前4碼為「+886 0~8」的來電進行攔阻、7月中針對「+886 9」來電實施語音警示服務，9月中全面啟動行動及市話語音警示防堵國際詐騙電話，為共同守護全民財產安全做出努力。

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