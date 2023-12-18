陸「酒駕」處罰4情況從寬處理　情節輕微危害不大「免牢獄之災」

▲大陸酒駕處罰採分級制，情節輕微者可免牢獄之災。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸最高法院、最高檢察院及公安部、司法部今（18）日聯合發佈《關於辦理醉酒危險駕駛刑事案件的意見》（意見），自2023年12月28日起施行。據了解，大陸在酒駕（醉駕，下同）的處罰即認定十分嚴格，不過，《意見》在徵詢民眾建議後，決定不再以「一刀切」的處分方式看待酒駕者，給予情節輕微者改過自新的機會。

《意見》規定出因酒駕、醉駕曾受過處罰等十五種從重情節及一般不適用緩刑的十種情形，對存在發生交通事故、行為危險性大以及主觀惡性深等情形的，從重處理；對醉駕同時構成交通肇事罪等其他犯罪的，依照處罰較重的犯罪定罪並從嚴追究刑事責任。

值得注意的是，《意見》明確，「醉駕情節輕微的，可以不起訴或者定罪免刑；情節顯著輕微、危害不大的，可以不作為犯罪處理，按照道路交通安全法的規定給予行政處罰。」

《意見》公布後，立刻在大陸輿論上引起熱議，部分官方媒體甚至在微博上開啟「精選評論」，避免大量留言湧入帶風向。有網友表示，「心存僥倖的人只會更多！」；「支持嚴懲」；「情節輕微很難界定」；「過去醉駕入刑浪費太多司法資源」。

