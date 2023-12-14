記者張鈜閔／綜合報導

下班尖峰時刻，警狂追酒駕機車！女子走斑馬線過馬路遭鳴笛傻眼。桃園警分局員警11日下午巡邏時，發現1輛機車在車陣中穿梭相當危險，員警上前攔查示意停車受檢，不料機車騎士假裝同意卻乘機逃逸，沿途逆向逃竄，警方趕緊鳴笛狂追。

員警以無線電通知線上警力協助追捕，同時開啟警鳴器示意鄭男停車受檢，但鄭男卻高速逃逸，沿途逆向行駛、闖紅燈、未禮讓行人等危險駕駛，甚至差點騎上國道2號匝道，還有一名女子疑似沒注意到鳴笛聲，悠哉過馬路時被警按喇叭提醒，當場傻眼愣住。最後還騎進農村小路險些撞上正在行走的農民，最後因無路可逃，被員警與線上警力追上。

▲桃園大街上演警方追逐戲碼，女子未注意照樣過馬路被叭。（圖／攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

逃竄機車最後被員警追上，員警聞出鄭男混身酒味，經酒測後酒測值高達每公升0.58毫克已明顯超標，鄭男辯稱是下班前與同事喝了一瓶啤酒，因擔心被查獲才拚命逃逸，陳姓員警察覺鄭男眼熟，利用隨身小電腦查出曾因公共危險罪嫌被查獲，此次二度又被查獲，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市鄭姓男子騎車在桃園區車陣中穿梭，員警質疑危險駕駛上前盤查卻拒檢逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）