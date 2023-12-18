爆料RJ後「第三度發文」澄清2點　女Coser：我就是箭靶而已

▲RJ阿傑被爆劈腿。（圖／翻攝自阿傑IG、Amber臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber「RJ廉傑克曼」阿傑被女Coser指控，隱瞞有交往4年的女友、和多位粉絲約砲。女方不滿爆料，「不到8公分的直徑2.5公分懶覺」，之後又發5點聲明，並公開對話紀錄。稍早有網友則發現，女方又在臉書發文，是第三度澄清，便轉貼到PTT，貼文引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「Amber臉書三度澄清」，貼出Amber臉書全文如下：

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首先，沒有越想越不對勁這件事，怕太失控稿是被潤過的。

1、我約的應當付錢，所以不存在女生出錢男生賺到這種事。

先騙沒女友讓我訂房出門，進房聊天很久才說有女友，再說當他今天單身。

我這邊想法就錢都花了，你敢說當沒女友，那我就當不打浪費錢，結果盲盒開箱，就那樣。

2、海王的話必須得到明確拒絕，不然會被吊著浪費時間，而有之後對話，並明確得知他追尋是一夜情關係，當他講完，便封鎖所有社群軟體，而最後一句，警惕不要有人再上當，接著斷聯。

他真的沒好到值得暈。

其他話題不再回應，我只澄清這兩點，各位女性不要再覺得被他約到很值得驕傲。



這整件事對我一點好處都沒有，就是個箭靶而已，就這樣。

針對爆料，阿傑有在Threads發文，提到「一覺醒來少了好幾公分，誰懂啊？」並回覆網友留言，「我覺得講玩笑可以適當，幾公分自己知道，不過有譏笑的態度，要是真的人會很難過吧」。另外，《ETtoday星光雲》求證雙方，但阿傑僅已讀訊息，女網友則暫未回應。