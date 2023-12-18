快訊／高雄透天厝後巷無故竄火　屋主疑原因不單純警消調查中

▲高雄一處透天厝民宅後巷今日中午傳出火警。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區苓中路一間透天厝民宅的後巷，今（18）日中午12時許突然竄出火苗和濃煙，警、消獲報前往灌救，鄰居看到火勢也提著水桶前來協助滅火，火勢很快受到控制撲滅，沒有造成人員的傷亡，但屋主質疑，後巷並沒有起火源和堆放易燃物品，為何會起火？質疑原因不單純，警、消也已調閱附近監視器畫面，釐清詳細起火原因。

▲高雄一處透天厝民宅後巷今日中午傳出火警，警消調查起火原因。（圖／記者吳世龍攝）