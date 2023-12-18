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大陸 大陸焦點 特派現場

「即刻救援」攔截小貨車！　車上發現950隻貓關雞龍運外地

▲載運950隻貓的小貨車被警方攔下，正追查上下游釐清貓咪流向。（圖／翻攝極目新聞）

▲載運950隻貓的小貨車被警方攔下，正追查上下游釐清貓咪日後流向。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州警方15日攔下一輛貨車，貨車上疊滿雞籠，龍內卻發出「喵喵」的叫聲，只見每個雞籠內都關著10到15隻以上的貓。經清查後發現，62個雞龍內關有950隻貓，另外還有17條狗，其中不乏帶有項圈的貓和高級品種貓。在愛貓人士協助下，這批被關押載送的貓被轉運至杭州國泰寵物醫院安置。

▲載運950隻貓的小貨車被警方攔下，正追查上下游釐清貓咪流向。（圖／翻攝極目新聞）

《紅星新聞》報導，杭州國泰寵物醫院工作人員表示，據統計，此次被安置在醫院的貓約有950至960隻，被救助的貓目前整體狀態較好，受外傷的情況不多，一些貓有呼吸道感染的問題。

參與救助的愛貓人士沈女士透露，被救助的貓分裝在多個籠子中，經過兩個通宵的處置，已將做過初步檢查的貓分在同一個籠子內，籠子上都蓋有衣物，以免失溫，「此前受到驚嚇，有些貓不適應環境，打翻了水盆和貓糧，在志願者安撫下，貓的情況有所好轉。」

▲載運950隻貓的小貨車被警方攔下，正追查上下游釐清貓咪流向。（圖／翻攝極目新聞）

愛貓人士描述，這輛貨車是被一位貓咪失主發現後聯繫警方，警方截獲貨車後，我們立馬參與救助，「這些貓很多明顯就是家養的，並非流浪貓，性格非常溫馴，黏人親人，被救助的貓中不乏市價較高的品種貓，還有戴著驅蟲圈、項圈的貓。」

貨車司機在問訊時提到，運貓的貨車是安徽出發，途經杭州，「他們只負責運輸，不知道裡面裝的是什麼。」至於這大批被關押用送的貓的用途，警方表示，「農業農村局正在跟進處理，更多情況暫不便透露。」

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