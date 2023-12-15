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社會 社會焦點 保障人權

台中步道驚見「光屁股巡山」！　34歲噁男落網...超扯動機曝

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團）

▲民眾在沙鹿休閒景觀步道發現一名男子在深夜裡全身赤裸。（圖／截取自臉書社團）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿休閒景觀步道驚傳有「巡山祼男」出沒！有民眾在臉書發文，照片指出1名男子全身赤裸，在步道上公然「遛鳥」，提醒女性注意安全。警方針對步道一帶加強巡邏，在昨（14）日發現疑似同一人在附近徘徊，不過已身穿衣物，經比對確認就是影像中的鄭姓男子，鄭男也坦承，警方訊後依妨害風化罪嫌移送偵辦。

民眾在臉書社團PO文表示，13日晚間9時許，沙鹿休閒景觀步道往都會公園一帶，有1名身高170左右、壯碩、戴眼鏡、西瓜頭，腳部則穿上襪子與貼有螢光貼的球鞋，並持手電筒的「巡山裸男」出沒，動作猥褻，提醒夜出女性要特別小心。

警方發現此事，主動針對該路段加強巡邏，昨晚9時30分，發現男子乘坐在都會公園旁的一處涼亭，身穿深藍色的衣服、長褲，比對特徵後認與民眾貼的照片相符，遂上前盤查，鄭男（34歲）也坦承他就是文章內的「巡山祼男」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方隔日巡邏發現鄭男仍出現在案發地附近。（圖／記者白珈陽翻攝）

鄭男辯稱，13日因爬完山天氣炎熱，才將衣物脫去，不是特意要裸露身體，全案警方訊後依妨害風化罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方將鄭男帶回所內偵訊。（圖／記者白珈陽翻攝）

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關鍵字：

巡山祼男全身赤裸遛鳥妨害風化

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