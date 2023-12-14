北市帥警出事了！慶生high到脫光光　「杯子罩鳥」下場出爐

▲北市信義警分局25歲楊姓員警玩太嗨，將全身衣物脫光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

玩到出事！北市信義警分局神似藝人許光漢的25歲楊姓員警，上月與朋友相約開心辦慶生派對，疑酒後一時興起，將全身衣物脫光，還以杯子罩住重點部位，事後遭檢舉。對此，信義分局表示主動查處，全案並依妨害風化罪移送台北地檢署偵辦，並將該名楊員記過2次處分。

信義警分局表示，12月7日接獲相關線報，三張犁派出所楊姓員警於11月間在多人聚會場合酒後失態言行不檢，疑涉妨害風化罪嫌，隨後立即主動查處，全案已調查完，移請台北地檢署偵辦。

同時指出，經查證屬實，且楊員屬分局列管為「勤前酒測」員警，雖本案失檢不當行為屬休假期間，但相關違紀情節已嚴重影響警譽，已核予記過2次處分。

神似藝人許光漢，25歲楊姓員警為警專36期畢業，過去曾為外籍人士尋獲手機，事後該名美籍女子並對台灣警察處理事情效率感到欽佩，不僅如此，楊員曾替6旬失智婦尋獲家，家屬也對警方的積極熱心表達由衷感謝之意。

信義分局強調，針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場主動深入查處，並將持續教育所屬謹言慎行，恪遵各項風紀要求，以維護警察優質形象。