老闆狂換新車！月薪3萬「季獎金從薪水扣」　他怒：彰化一堆鬼公司

▲說好的季獎金，竟是從原PO薪水扣完再發。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「真的一堆鬼公司慣老闆！」一名網友抱怨，前公司薪水3萬，最瞎的是「季獎金」是從薪水裡扣，扣完幾個月後，再一次給「2500元X3」當季獎金，讓原PO覺得莫名其妙，「不就我自己給自己發季獎金？」更讓原PO待不下去的是，「公司員工薪水都不高，卻可以看到老闆每年都換車，年輕人還是往都市去發展吧！」

一名網友在臉書《匿名公社》表示，曾在彰化待過一間公司，薪水表定是3萬元，還會有季獎金，豈料進去上班後，說好的季獎金根本是幌子，會從員工的薪水先扣5至10%，「扣完兩個月後，第三個月再一次給。」

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原PO氣憤舉例，薪水扣掉勞健保後剩2萬8000多元，還要扣「季獎金2XXX元」，連續2個月實領僅2萬5000多元，到了第三個月，同樣給2萬5000多元，接著再給一筆「2500多元X3的季獎金」。氣得原PO傻眼直呼，「靠X，有人季獎金是這樣算的？不就我自己給自己發季獎金？」

最後，原PO也忍不住臭罵，「彰化真的一堆鬼公司慣老闆，公司員工薪水都不高，卻可以看到老闆每年都換車，年輕人還是往都市去發展吧！」

底下網友也看傻回應，「季獎金是自己給自己的？」「我朋友是年終獎金從每個月薪水扣」、「要勇敢檢舉淘汰不適合當老闆的人，這樣才不會有下一個受害者」、「騙那些二度就業又離不了職的人」、「北部聽過，薪35K但三個月還半年5K先不發，等你做到3、6個月後，再一次給」、「每年換車，以前的老板天天去金錢豹，然後跟你說公司沒賺錢，所以不調薪不發年終」。