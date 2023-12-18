快訊／3月大男嬰疑遭虐顱內出血裝葉克膜　台中市府出手了

▲台中一名3個月大男嬰疑似受虐，顱內出血送醫急救，目前裝葉克膜治療中。市府出手，禁止之後男嬰出院父親不得單獨照顧。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者游瓊華／台中報導

台中驚傳一名3個月大男嬰疑似遭到23歲父親家暴，顱內出血一度無呼吸心跳，送醫急救後裝上葉克膜，目前人在加護病房與死神搏命中。男嬰父親因供詞有諸多不合理，遭檢方依照重傷害聲押獲准。台中市政府也出手，表示社工已經擬定安全計畫，假使男嬰日後出院，父親也不得單獨照顧。

台中市政府社會局表示，目前全案由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查，並全力協助家屬，連結經濟和法律扶助等資源。社會局說明，男嬰目前仍在加護病房，社工已擬定安全計畫，男嬰住院期間，父親不得單獨會面；假使男嬰日後出院，父親也不得單獨照顧。另外，社會局也將與律師商討提起獨立告訴。

根據調查，12月10日晚間，男嬰母親發現男嬰狂流流鼻血，趕緊通報119，救護人員發現男嬰到院前失去生命跡象。警方訊問男嬰父親，男嬰父親辯稱，係因為抱小孩時，不慎擦撞小孩眼下位置，才造成瘀青，但後來發現嬰兒叫不醒且無心跳，趕緊由小孩母親撥打119處理。

警方認男子說詞有諸多不合理之處，11日報請台中地檢署指揮偵辦；12日母親指控男子有家暴情事，對男子提出傷害告訴並聲請保護令，經警方將男子查緝到案並移送地檢署，檢察官複訊後將男子依涉重傷害罪向台中地院聲押，法院裁准收押。