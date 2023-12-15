　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒打燈被攔查搜出毒品！騎士衝撞想落跑　3熱血民眾助警抓人

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局舊庄派出所警員日前執行巡邏勤務，在向陽路上發現1名男騎士未依規定打方向燈變換車道，警員盤查之際見到騎士神色慌張，盤查後為毒品人口，進一步在身上找到毒品安非他命、k他命等毒品，但騎士卻直接跳上車子想逃，警員上前拉人，一旁3名熱心民眾也上前協助。

警方調查，40歲的蔡姓男子，日前騎車行經北市南港區向陽路上，遭到舊庄街派出所警員黃文霈發現未依規定打方向燈變換車道，黃姓警員立刻上前盤查身分，並準備開立罰單，但是卻發現騎士神色慌張，身上來露出疑似毒品的包裝，最後發現身上藏有毒品安非他命、k他命。

▲▼蔡姓男子被警方搜出毒品，竟還跳上機車企圖落跑，警員與3熱心民眾合力壓制嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡姓男子被警方搜出毒品，竟還跳上機車企圖落跑，警員與3熱心民眾合力壓制嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

但當時警員準備通知派出所派人協助，蔡男竟然直接跳上機車發動想要落跑，先撞倒擋在前方的警用機車，黃姓警員見狀立刻攔下發生扭打，路邊經過的3名熱心民眾也上前協助，幫忙黃姓警員順利逮捕蔡姓男騎士。

▲▼蔡姓男子被警方搜出毒品，竟還跳上機車企圖落跑，警員與3熱心民眾合力壓制嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡姓男子被搜出毒品，竟跳上機車企圖落跑，還衝撞擋在前方的警車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，蔡姓男子除了變換車道沒有施打方向燈，根據《道路交通管理處罰條例》第42條「未依規定使用燈光」，可處1200元到3600元罰鍰之外，另外還被警方依照妨害公務、毒品等罪嫌送辦，警方也將持續追查毒品來源。

ET快訊
819萬「CAR-T治療」首例健保給付！　她罹淋巴癌9年等到
改款「新TOYOTA Yaris」開賣！　折合新台幣32萬
快訊／基隆「一棟公寓」塌陷！　現場封鎖中
北京最新通報！證實2輛列車追撞　515人送醫
邵雨薇「雙手環抱吳慷仁」！楊謹華慶生　大咖都來了
桌椅亂飛！台積電廠工人又打架　當天被通知「開除」
一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」　網羨煞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北選舉蒐證管制中心掛牌成立　嚴防突發事件盼讓選舉順利進行

沒打燈被攔查搜出毒品！騎士衝撞想落跑　3熱血民眾助警抓人

快訊／基隆「一棟房屋坍塌」！鐵皮噴出機車倒一排　警封鎖現場中

詐團收水幹部爬7樓窗逃到1樓　埋伏警當場壓制上銬…追回125萬

快訊／高雄仁武驚傳瓦斯外洩！施工挖破管線釀禍　現場封鎖戒備

金門路口2機車互撞！　3人跌成一堆...擦挫傷緊急送醫

旅台網紅小林賢伍租屋詐挨3.6萬　被不讀不回赴警所諮詢畫面曝

車上飄出濃厚K毒味！下車受檢狂瞄「這地方」　警員掰開見7萬毒品

快訊／澳豐在台吸金14億抓不怕　兆富營業副總等7被告再遭移送

男騎士違規「情緒激動拒絕攔查」　線上警網支援告發

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

新北選舉蒐證管制中心掛牌成立　嚴防突發事件盼讓選舉順利進行

沒打燈被攔查搜出毒品！騎士衝撞想落跑　3熱血民眾助警抓人

快訊／基隆「一棟房屋坍塌」！鐵皮噴出機車倒一排　警封鎖現場中

詐團收水幹部爬7樓窗逃到1樓　埋伏警當場壓制上銬…追回125萬

快訊／高雄仁武驚傳瓦斯外洩！施工挖破管線釀禍　現場封鎖戒備

金門路口2機車互撞！　3人跌成一堆...擦挫傷緊急送醫

旅台網紅小林賢伍租屋詐挨3.6萬　被不讀不回赴警所諮詢畫面曝

車上飄出濃厚K毒味！下車受檢狂瞄「這地方」　警員掰開見7萬毒品

快訊／澳豐在台吸金14億抓不怕　兆富營業副總等7被告再遭移送

男騎士違規「情緒激動拒絕攔查」　線上警網支援告發

「最美星二代」韓菲瘦到剩3字頭！2招實測1年掉7kg：控制到極致

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

陳佩琪周六17：30「扛阿北」　將一路走到雲林布袋戲館

首爾地鐵站二氧化碳外洩「5人急送醫」！　列車過站不停

高股息 ETF 除息秀下周登場！00919爆25萬張大量　4檔飆天價

林心如親曝霍建華求婚過程！　「以為瓦斯沒關」超浪漫現場露餡

準備出發囉！副駕駛座驚見「超萌車掌小姐」　燦笑吐舌等待遊客

新北選舉蒐證管制中心掛牌成立　嚴防突發事件盼讓選舉順利進行

Popu Lady 11週年！聚會「八卦戀愛→凍卵懷孕」5人合體照狂勾回憶

台積電漲3元收585　台股小漲21點來到17674點

社會熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs才走出夜店

北市帥警慶生high到脫光　「杯子罩鳥」慘了

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

送小孩上學臨停被罰600元　警予以撤單

即／高雄男子墜樓！掉落撞卡冷氣架無生命跡象

士林短褲正妹衝馬路　直撞小貨車倒地

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

即／病兒啞鈴弒父...母求輕判　國民法官判決出爐

台積電廠工人又打架　當天被通知「開除」

更多熱門

相關新聞

車飄K味！他受檢狂瞄門板　赫見7萬毒品

車飄K味！他受檢狂瞄門板　赫見7萬毒品

北市大安分局瑞安街派出所警員，在11月底某日凌晨執行酒測路檢勤務，發現1名駕駛神色慌張，車內還疑似飄出毒品K他命的味道，立刻要求駕駛下車受檢，駕駛不但嚇得直發抖，甚至還不斷瞄看警方在檢查哪裡，最後警方發現駕駛座車門鬆鬆的，要求男子配合拆下來檢查，果真查獲各式毒品價值約7萬多元。

騎士違規情緒激動拒絕攔查　警網到場告發

騎士違規情緒激動拒絕攔查　警網到場告發

綠衫軍主場12連勝　穩坐聯盟龍頭

綠衫軍主場12連勝　穩坐聯盟龍頭

海巡破獲走私菸+香菇　市值2.5億

海巡破獲走私菸+香菇　市值2.5億

走私858公斤K他命「國道遭攔」　4毒販被訴

走私858公斤K他命「國道遭攔」　4毒販被訴

關鍵字：

騎士毒品機車南港分局

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

快訊／麥當勞宣布喊漲！

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面