沒打燈被攔查搜出毒品！騎士衝撞想落跑　3熱血民眾助警抓人

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局舊庄派出所警員日前執行巡邏勤務，在向陽路上發現1名男騎士未依規定打方向燈變換車道，警員盤查之際見到騎士神色慌張，盤查後為毒品人口，進一步在身上找到毒品安非他命、k他命等毒品，但騎士卻直接跳上車子想逃，警員上前拉人，一旁3名熱心民眾也上前協助。

警方調查，40歲的蔡姓男子，日前騎車行經北市南港區向陽路上，遭到舊庄街派出所警員黃文霈發現未依規定打方向燈變換車道，黃姓警員立刻上前盤查身分，並準備開立罰單，但是卻發現騎士神色慌張，身上來露出疑似毒品的包裝，最後發現身上藏有毒品安非他命、k他命。

▲蔡姓男子被警方搜出毒品，竟還跳上機車企圖落跑，警員與3熱心民眾合力壓制嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

但當時警員準備通知派出所派人協助，蔡男竟然直接跳上機車發動想要落跑，先撞倒擋在前方的警用機車，黃姓警員見狀立刻攔下發生扭打，路邊經過的3名熱心民眾也上前協助，幫忙黃姓警員順利逮捕蔡姓男騎士。

▲蔡姓男子被搜出毒品，竟跳上機車企圖落跑，還衝撞擋在前方的警車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，蔡姓男子除了變換車道沒有施打方向燈，根據《道路交通管理處罰條例》第42條「未依規定使用燈光」，可處1200元到3600元罰鍰之外，另外還被警方依照妨害公務、毒品等罪嫌送辦，警方也將持續追查毒品來源。