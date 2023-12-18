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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批「侯康貸」宛如「猴子朝三暮四」　柯文哲：笨蛋！問題是房價

▲▼民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

面對高房價造成青年購屋困難，民進黨總統候選人賴清德端出「新青安貸款」政策，國民黨總統候選人侯友宜則提「侯康貸」，40歲以下首購族可全額貸款、免頭期款，額度最高1500萬，但引發外界質疑陷入房貸地獄。民眾黨總統候選人柯文哲18日批評，「侯康貸」讓他想起朝三暮四的故事，只是把頭期款挪到後面才繳，面對居住正義議題，自己的答案是「笨蛋！問題是房價」。

柯文哲18日與副總統候選人吳欣盈召開金融政策記者會，提到當前不利金融穩定的風險因素有3個，分別是「地緣政治，提高資訊戰威脅」，導致外資來台觀望；「不當財經政策，造成財政不永續」，導致20多年來民眾實質薪資所得沒有增加；「對金融消費者保護不足」，導致詐騙橫行，但面對詐騙人頭帳戶橫行，金管會等部會相互推諉、「擺爛」。

▲▼民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲提出穩定金融的7項措施，包含「定期金融安全兵推與應變演練，強化金融韌性」、「翻新稅制，財政永續健康」、「獨立、透明、可課責的貨幣機關（中央銀行）」、「設金融穩定委員會，防範系統性風險」、「設金融消費者保護局，加強消費權益保護」、「成立主權基金，活絡國家資產」，以及「智慧金融」。

在財經政策上，柯文哲分析，政府收入主要來自稅收，但我國稅收佔GDP比率卻低，富人的資本所得收入未進入稅收；為填補稅收不足缺口，卻改讓央行扛起「盈餘繳庫」重擔，央行利用外匯存底，施行匯率干預、低利率政策，才達到高額繳庫盈餘。2000至2021年，中央政府總收入35.9兆元，央行盈餘繳庫就占3.6兆，高達10%，比率遠高於日本的0.66%、南韓1.1%，當過於依賴央行盈餘繳庫，造成財政體系不健全。

▲▼民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲解釋，央行長年採取「低匯率」、「低利率」的「雙低政策」，即便貿易出超，卻難帶動整體經濟和薪資成長，使所得分配惡化，進口機器設備投資成本提高，也不利產業升級，以2021年為例，台灣出超1741%，但GDP卻只增加110%、每人每月經常性薪資僅微增27%。

柯文哲提及，低利率使持有空屋成本下降，房價飆漲263%；當央行長期讓利率快降緩升、降多漲少，造成資產價格上揚，債務槓桿走高，系統性風險大增；雙低政策也使萬物齊漲，2000年以後實質薪資幾乎沒有增加，有加薪也被通膨抵銷。

此外，柯文哲也批評國民黨、民進黨2黨提出的政策，「在我看來都很好笑。」侯友宜說不用付頭期款，但是指以後才付，使他想起朝三暮四的故事，跟猴子說早上吃3個、下午吃4個，猴子就很生氣，但若改早上吃4個、下午吃3個，猴子就很高興。

▲▼民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲批評，但「你不用繳頭期款，你要是跟我說從此不用繳，那我就很高興，但他只是把頭期款移到後面去繳而已，錢是一樣的！」至於賴清德提出「青安專案」，貸款從30年變成40年，只是將還錢時間延長，「套用柯林頓以前選美國總統說的話『笨蛋！問題是經濟』，而同樣道理，對於台灣居住正義，我的答案是『笨蛋！問題是房價』。」

因應上述問題，柯文哲說，在租稅上，要重建公平有效的賦稅制度，降低對央行的財政依賴，否則台灣去年稅收在GDP占比僅14.2%，明顯低於日本的19.8%、美國的20.3%、南韓的22.1%，要對勞動利得和資本利得「課稅分離」，確保不同收入來源的「人均承擔合理稅負」。

▲▼民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

針對央行，柯文哲主張中央銀行應「獨立、透明、可課責」，提高央行理事會與貨幣政策獨立性，避免政治干預匯率、利率；央行下設「金融穩定委員會」，提出總體金融風險預警指標與模型，定期檢視並公布報告，研議推動相關預防政策，強化總體審慎監理，防範金融系統性風險。

面對台灣詐騙橫行，柯文哲主張金管會應下設「金融消費者保護局」，以AI科技偵防遏止人頭帳戶，檢視並修正對金融消費者保護不周法令、強化個資保護、納管易生損害但監管不足之金融服務形式等。

在智慧金融層面，吳欣盈也主張，金管會下成立「金融科技發展局」，以概念性驗證（Proof of concept），將人工智慧等新科技，融入金融科技（FinTech）運用，讓台灣金融更善用科技、創新突破，與國際接軌。

吳欣盈表示，金管會應走在金融商品發展的前端，不然像之前加密貨幣交易所FTX破產風暴，台灣20萬人受害，金管會覺得不是自己管轄，立法院才開會，要求金管單位保護消費者，她也在立院主張，金融教育應放入108課綱，加強金融教育。

▲▼民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

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