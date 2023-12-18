「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

▲賈新興說，周日在3000公尺左右的高空，零度線更直衝花蓮南端、南投及嘉義交界一帶。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）



記者陳俊宏／台北報導

「0度線」要來了！氣象專家賈新興提醒，冷空氣一波接一波，預估周四深夜至周五清晨，台北站最低溫12度以下，苗栗以北空曠區10度以下的低溫；周日深夜至下周一清晨，預估台北站最低溫10度以下，西半部空曠區6-8度以下。

賈新興在臉書說，今天（18日）冷氣團漸弱，氣溫稍微升，但很快周二又一波冷空氣南下影響，這只是先遣部隊，後面是一波接一波。

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賈新興表示，緊接著周四、周五冷氣團不斷增援南下，周五深夜1500公尺左右，零度線也南侵至桃園以北及宜蘭山區，此時水氣仍多有機會下雪，再觀察看看。

▼最新未來10天氣溫趨勢。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）



賈新興提到，其中要特別關注的是，周日在3000公尺左右的高空，零度線更直衝花蓮南端、南投及嘉義交界一帶，此時，西半部的空氣偏乾，但花蓮一帶水氣略偏多。

賈新興指出，預估周四深夜至周五清晨，台北站最低溫12度以下，苗栗以北空曠區10度以下的低溫；要特別關注的是，下一波周日深夜至下周一清晨，預估台北站最低溫10度以下，西半部空曠區6-8度以下。

賈新興提醒，從周二中午後至下周一，新竹以北及宜蘭整天偏冷，千萬要注意保暖，使用熱水器要通風，使用電熱器要注意安全。