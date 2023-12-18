　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

（圖／翻攝賈新興臉書）

▲賈新興說，周日在3000公尺左右的高空，零度線更直衝花蓮南端、南投及嘉義交界一帶。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

記者陳俊宏／台北報導

「0度線」要來了！氣象專家賈新興提醒，冷空氣一波接一波，預估周四深夜至周五清晨，台北站最低溫12度以下，苗栗以北空曠區10度以下的低溫；周日深夜至下周一清晨，預估台北站最低溫10度以下，西半部空曠區6-8度以下。

賈新興在臉書說，今天（18日）冷氣團漸弱，氣溫稍微升，但很快周二又一波冷空氣南下影響，這只是先遣部隊，後面是一波接一波。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興表示，緊接著周四、周五冷氣團不斷增援南下，周五深夜1500公尺左右，零度線也南侵至桃園以北及宜蘭山區，此時水氣仍多有機會下雪，再觀察看看。

▼最新未來10天氣溫趨勢。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興提到，其中要特別關注的是，周日在3000公尺左右的高空，零度線更直衝花蓮南端、南投及嘉義交界一帶，此時，西半部的空氣偏乾，但花蓮一帶水氣略偏多。

賈新興指出，預估周四深夜至周五清晨，台北站最低溫12度以下，苗栗以北空曠區10度以下的低溫；要特別關注的是，下一波周日深夜至下周一清晨，預估台北站最低溫10度以下，西半部空曠區6-8度以下。

賈新興提醒，從周二中午後至下周一，新竹以北及宜蘭整天偏冷，千萬要注意保暖，使用熱水器要通風，使用電熱器要注意安全。

ET快訊
「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝
趙露思大開深V乍洩美胸　上台領獎低頭驚「忘記脫毛衣」
起底「煲湯女神」　前男友：交往6年我付錢到手軟
林口夫妻當街遭4男狂追！　妻「被押上車」帶走
陳意涵「二胎是意外」罹產後憂鬱症　吐2年心聲：最近感情才變好
有錢就任性！她花44萬買「15公尺高」恐龍放院子　對面鄰居嚇
戴資穎奪冠337字曝心聲：今年下半對自己實在感到很失望

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

下波冷空氣「更強更持久」　最凍8℃時間曝

全台2天81人猝死　醫示警「10大危險族群」：你身邊一定有

比基尼正妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫火辣吸客

又是濕冷！明轉雨「挑戰首波寒流」　一路凍到周末

凍未條！　全台2天81人猝死

全台十大宮廟榜單信徒看傻眼！「沒有紫南宮」原因曝光

統測問學生「勃起8公分有問題嗎」　題目內容讓鄉民笑噴

摔車修理要噴30萬！車行老闆開口討3萬估價費：公定價

下波全台急凍！一張圖看冷4天　預測恐低於10°C達「寒流等級」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

妻經停車場被欄杆降下擊中　尪幫出氣「怒折斷1腳踹飛」

外送員斑馬線上跳機械舞　超扯慢動作...警開罰500

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

下波冷空氣「更強更持久」　最凍8℃時間曝

全台2天81人猝死　醫示警「10大危險族群」：你身邊一定有

比基尼正妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫火辣吸客

又是濕冷！明轉雨「挑戰首波寒流」　一路凍到周末

凍未條！　全台2天81人猝死

全台十大宮廟榜單信徒看傻眼！「沒有紫南宮」原因曝光

統測問學生「勃起8公分有問題嗎」　題目內容讓鄉民笑噴

摔車修理要噴30萬！車行老闆開口討3萬估價費：公定價

下波全台急凍！一張圖看冷4天　預測恐低於10°C達「寒流等級」

山本由伸與洋基、大都會第2次會面　落腳紐約機會大增？

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹阿法　下秒慘被「架到路邊」

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝　女coser被罵急道歉

「HONDA HR-V」準備推新改款！大改款7人座MPV明年一同登場

台積電跌5元至579　指數跌逾50點

金融時報：英國國家電網正拆除中國設備

ET民調／周春米5大政策滿意度均破73.2% 　縣民高度肯定長者福祉與文化建設

新冠疫情恐將進入高峰　接種XBB公費疫苗以獲完善保護力

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

光芒對上澤直之有興趣　強投交易至道奇後補強先發輪值

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

下波全台急凍！恐低於10°C達寒流

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

4星座「最會照顧人」　第1名狂碎念就怕你生病

又是濕冷！明轉雨「挑戰首波寒流」　一路凍到周末

重機維修費30萬！老闆開口討3萬估價費

統測考題「勃起8公分有問題嗎」　鄉民一看笑噴

2024龍年「3星座逆轉勝」超好運！　事業谷底翻身

凍未條！　全台2天81人猝死

六都375家診所掛號費變貴　最高2500

狂賀戴資穎奪冠！萊爾富祭優惠第2杯5元

這波冷較久！下周全台最凍探10°C

下波冷空氣「更強更持久」　最凍8℃時間曝

全台2天81人猝死　醫示警「10大危險族群」

更多熱門

相關新聞

下波冷空氣「更強更持久」　最凍8℃時間曝

下波冷空氣「更強更持久」　最凍8℃時間曝

氣象專家吳德榮提醒，周二上午起至周六晨，另一股強度比前波稍強、影響更持久的強冷空氣南下，周四晚、周五晨氣溫降至最低，部分平地將出現8度左右的最低氣溫。

又是濕冷！明轉雨「挑戰首波寒流」　一路凍到周末

又是濕冷！明轉雨「挑戰首波寒流」　一路凍到周末

下波全台急凍！恐低於10°C達寒流

下波全台急凍！恐低於10°C達寒流

這波冷較久！下周全台最凍探10°C

這波冷較久！下周全台最凍探10°C

又有強冷氣團　半個台灣下探10度

又有強冷氣團　半個台灣下探10度

關鍵字：

氣象氣象雲賈新興

讀者迴響

熱門新聞

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

下波全台急凍！恐低於10°C達寒流

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

RJ廉傑克曼遭女網友「約砲欺騙粉絲」

少女被師帶回家性侵　丟450元逼和10友多P

她買15公尺恐龍放院子　鄰居嚇到失眠

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面