又是濕冷！明轉雨「挑戰首波寒流」　一路凍到周末





▲歐洲數值模式周五清晨溫度分布。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

挑戰今年入冬首波寒流！氣象粉專提醒，周二北部有下雨機會；周三另外一波強烈冷氣團再度來襲，低溫預估約10、11度，有機會挑戰「寒流」（台北氣象站低於10度），特別注意的是，這波強烈冷氣團屬於濕冷型態，預估一路濕寒冷到周末。

中央氣象署指出，今天（18日）強烈大陸冷氣團減弱，但清晨各地感受還是很冷，中部以北及宜蘭低溫約14、15度，南部、花東約16、17度，白天高溫回升，尤其北部可以來到23、２4度左右，中南部25至27度，東半部則因為雲量較多，高溫回升有限，約在21、22度，特別留意北部溫度回升將近10度，中南部也有7、8度的高低溫差距；降雨方面，水氣略微減少，大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，周二另一股冷空氣南下，強度有機會到強烈大陸冷氣團的等級，是否再更強，目前不確定性大，請留意最新預報，不論其強度為何，氣溫都會再度下降，預計周二下半天到周五各地又會轉為寒冷的天氣，中部以北及宜蘭低溫下探11、12度，其他地區13到15度，局部地區可能更低一些。

氣象署預報，周二、周三北部及東半部水氣增多，有局部短暫雨，其他地區為多雲；周四、周五水氣稍減少，降雨範圍縮小到桃園以北及東半部，停雨空檔也會增加；周六、周日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地天氣仍偏冷，尤其在北台灣整天溫度都不超過20度，其他地區屬於早晚涼冷、白天溫暖舒適，大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）



「台灣颱風論壇」臉書提到，今天各地溫度回升，水氣減少，西部逐漸放晴，算是未來7天相對好天氣的一天，好好把握！周二鋒面掠過，北部有下雨機會。

台灣颱風論壇提醒，周三另外一波強烈冷氣團再度來襲，氣溫又要大幅下降，低溫預估約10-11度，有機會挑戰「寒流」，特別注意的是，這波強烈冷氣團屬於濕冷型態，預估一路濕寒冷到周末，算是滿持久、有續航力的一波，這幾天溫度起伏很大，大家多注意身體健康。