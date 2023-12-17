2023桃園國際移民日表揚新住民＋績優人員　打造國際友愛之都

▲桃園市政府今天舉辦「2023桃園國際移民日慶祝活動」，副市長王明鉅在會中表揚新住民、績優服務人員等單位，會上大合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（17）日舉辦「2023桃園國際移民日慶祝活動」，由副市長王明鉅代表市長張善政出席，王明鉅指出，桃園是台灣製造業重鎮，也是移工人口居冠縣市，更有為數眾多外籍學生在桃市居住學習，市府透過推動「安心居桃」新住民政策，包括「通譯服務櫃台」、「新住民輔導員機制」、「桃園新住民專刊」等多項福利措施，營造一個共榮互愛的城市氛圍，透過表揚活動讓傑出新住民、績優服務人員、友善社區、學校與企業等，展現市府積極照顧新住民的用心。

▲桃園市政府今天舉辦「2023桃園國際移民日慶祝活動」，副市長王明鉅在會中致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「2023桃園國際移民日慶祝活動」於今天在桃園市政府舉行，副市長王明鉅表示，這次表揚傑出的新住民、績優服務人員、友善社區、學校及企業，另外在市府前廣場也有30攤異國美食與12場文化體驗活動，市民可透過豐富的異國文化饗宴，認識不同國家風情，也可學習各國間應相互尊重、包容與關愛，讓桃園國門之都展現更寬闊胸襟，迎接來自世界各地的朋友。

王明鉅也提及，藉著慶祝國際移民日活動中，展現市府積極照顧新住民態度，未來將持續各項服務措施推動，讓桃園新住民朋友能更安心與放心將桃園作為第二個家，致力讓桃園成為新住民朋友的溫馨家園。

▲桃園市政府今天舉辦「2023桃園國際移民日慶祝活動」，副市長王明鉅（中）、社會局長陳寶民（右）與市府顧問陳信守（左）等人出席活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王明鉅強調，明年（1/1）日市府將成立婦幼局，目前已整合市府各局處有關婦女發展權益保障、幼兒托育、婦幼健康及新住民事務服務等，未來都會有專責科室負責與服務，以提升婦幼服務品質及效率。

▲桃園市政府今天舉辦「2023桃園國際移民日慶祝活動」，副市長王明鉅、社會局長陳寶民與新住民品嘗異國美食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府社會局陳寶民局長說，今年表揚新住民傑出楷模來自大陸、越南、印尼、泰國與柬埔寨，其中受表揚者共計15人融入桃園後，便在不同領域服務其他的新住民與移工朋友，新住民績優服務人員獎項則由市府就業職訓服務處林禹辰獲得；新住民友善社區平鎮區忠貞社區、大園區橫峰社區、大園區大園社區、八德區明仁社區、大溪區仁義社區等5個；友善企業日禕紡織、良晟食品、貝爾威勒電子、復盛應用科技、歐得葆家具等5家企業，；友善學校包括忠貞國民小學、幸福國中、台北科技大學附屬桃園農工等學校等3名，市府以隆重的表揚典禮對這群市府背後強大而溫暖的力量，表達感謝之意。