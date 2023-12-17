女Coser遭影射「7500元半套」喊：想退出　IG悄悄重啟了

▲大尺度Coser的IG再度重啟。（圖／翻攝IG）



記者柯振中／綜合報導

日前在台北松菸舉辦的「CU 角色扮演宇宙」展覽當中，有名台灣大尺度Coser被爆料從事「7500元半套服務」，因而引發極大討論，不但主辦方發函回應，連Coser本人都指稱「我想永久退出」。不過，這名Coser突然又重啟了社群軟體帳號，同時更新了多張照片，對於這起風波則沒有提起。

據了解，這名Coser擁有傲人的身材，在網路上自稱「台北小宵虎南」，平時經營多個平台，更是會貼上大尺度的照片、影片。

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▲這名Coser一度喊「想退出」，社群軟體帳號也全部消失，不過現在IG悄悄重啟，同時發布了多張性感照片。（圖／翻攝自推特）



不過，後來有網友爆料，這名Coser參與「CU 角色扮演宇宙」展覽時，在攤位上寫出「7500元5分鐘神秘服務」、「本日買寫真送Ｏ含」等內容，疑似涉及性暗示。

消息驚動社會各界，主辦方也緊急回應，會徹查釐清所有事項，並禁止違規者參展。而被影射「7500元半套」以後，這名Coser也發文稱「想很久，我想永久退出。謝謝各位照顧」，接著社群軟體的帳號直接消失。

事件風波平息以後，這名Coser似乎又重啟了帳號，17日又在IG上傳了許多性感的照片，對於爭議的內容則沒有提及。