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社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！帶狗搭TAXI挨告...吳夢夢激戰司機　他：被舔到手都口水

記者吳奕靖／高雄報導

台灣AV女優吳夢夢昨日（1日）帶著愛犬搭乘計程車，事先已告知為中型犬、沒裝籠，沒想到車才開到一半，司機就嫌狗掉毛、流口水並索取1000元清潔費，她認為這是惡意勒索，於是拒絕付錢，司機於是報警提告毀損，讓她超級傻眼，而司機則反控吳夢夢的狗，爬到前面，「自己衣服跟手機都是口水」。

▲吳夢夢因為愛犬而挨告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳夢夢因為愛犬被這名計程車司機提告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示有接獲通報，在小港區大業北路與中山四路口有民眾需要協助，警方到場了解時，計程車司機指控吳夢夢所攜帶的中型狗，因未裝籠而上計程車，在後座掉毛及流口水沾濕座椅，「狗在地上沒有關係，但牠都爬上來了，我衣服也是，手機也是(口水)」，所以才會拒載請她下車，並要求新台幣1000元車內清潔費用。

雖然警方到場勸說時，有請雙方各退一步，不過雙方仍僵持不下，互不相讓。吳夢夢有解釋因用APP叫計程車時有特別註記，「攜中型犬未裝狗籠」，因此認爲司機應有認知，但雙方無法達成共識司機堅持提告，全案依毀損案函請高雄地方檢察署偵辦。

小港警分局呼籲，為維護行車安全，建議能將寵物裝籠上車。依動物保護法第８條規定禁養的６種危險犬類無法乘車（比特犬、獒犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬），遇有糾紛應理性處理，可隨時撥打110請警方到場協助幫忙處理。

▲吳夢夢因為愛犬而挨告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳夢夢因為愛犬而挨告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲專訪吳夢夢親曝a片遭轉傳提告官司進度，和解原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣本土第一AV女優吳夢夢在臉書po出自己挨告的過程 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

對此，吳夢夢在臉書文章中提到，1日和家人約好在高雄碰面，打開手機App叫車，選擇「中型犬／沒裝籠」，搭乘期間愛犬金寶有在後座走動，大約5至10分鐘之後，司機突然暴怒回頭要她低頭看看，座位上大概有5、6滴狗狗的口水，她立即表明自己有帶毛巾，下車前會幫忙擦乾淨，沒想到司機竟然回嗆「妳沒看到全是狗毛」，同時要求她立刻下車。

吳夢夢說，司機將車停在路邊把她和狗趕下車，原本付完230元車資後打算叫另一台車，結果司機竟開口索要1000元清潔費，不給就要提告毀損及營業損失，她認為這是惡意勒索行為，於是拒絕給錢，司機便報警了，警察到場之後還繼續大聲嚷嚷，雖然警察曾試圖勸說退一步給清潔費，但她寧願選擇上法院開庭，最後就被載去警局做筆錄。

吳夢夢直言，後座只有自然掉下來的狗毛和6滴口水漬，並非噴了一堆口水或她刻意讓狗大量掉毛，狗也沒有在車上便溺，而且一開始就已經告知有沒裝籠的中型犬，因此認為司機的要求不合理，事後查詢判決書，發現該司機並非第一次向乘客索要清潔費而鬧上法院，過去還有傷害案件紀錄，幸好前來處理的警察非常友善，之後也有趕上已經安排好的行程，心情沒有被影響到，所以決定將這次的「人生新體驗」PO上網，期望以後遇到的都是友善司機。

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