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澳女「床戰300男」月賺百萬抖內　記者找上她爸！揭穿私下色情服務

▲▼澳洲OnlyFans網紅安妮（Annie Knight）自爆一年達成300人斬。（圖／翻攝自IG／anniekknight）

▲澳洲色情網紅安妮自爆一年達成300人斬。（圖／翻攝自IG／anniekknight）

記者張寧倢／編譯

澳洲經營OnlyFans的成人網紅安妮（Annie Knight）自曝過去一年已經達成「300人斬」，外媒甚至稱她作「全澳洲性事最活躍的女人」，月收入大約新台幣330萬元。其實，她曾經是行銷主管，但「色情副業」曝光後就被開除，父親原以為她改當網紅，怎知記者直接衝去她家，告訴她爸「你女兒是性愛狂熱者」。

▲▼澳洲OnlyFans網紅安妮（Annie Knight）自爆一年達成300人斬。（圖／翻攝自IG／anniekknight）

▲安妮的父親不知道女兒經營色情帳號，結果記者找上門直接揭穿一切。（圖／翻攝自IG／anniekknight）

根據澳洲新聞網（news.com.au）報導，住在澳洲黃金海岸的26歲女子安妮曾經是一名行銷主管，但在OnlyFans付費訂閱平台上經營的「色情副業」被發現後就遭解雇，她也因此開始當全職色情網紅，光在10月份就賺進15.8萬澳幣（約新台幣326萬元）的抖內金等收入。

安妮自爆，過去12個月來她已經和300人發生過性關係，坦率敢聊的個性讓她經常登上澳媒版面。然而，她的父親一開始卻以為女兒只是經營「社交媒體」當作事業，豈料某一天父親驚慌失措地打電話給她，表示有一名記者剛剛出現在家門口，「說我女兒是性愛狂熱者（sex maniac）」。

▲▼澳洲OnlyFans網紅安妮（Annie Knight）自爆一年達成300人斬。（圖／翻攝自IG／anniekknight）

▲安妮10月收入超過新台幣300萬元，估計今年度要繳的稅金可能達到新台幣2000萬元。（圖／翻攝自IG／anniekknight）

安妮說，她不確定對方說了什麼，但爸爸稱呼她「性愛狂魔」，讓她覺得自己遭受不正當的蕩婦羞辱（Slut-shaming），好險後來她向父親認真解釋什麼是OnlyFans，父親聽完很滿意也非常支持，而且母親更經常傳訊息說「以最真實的她為榮」，鼓勵安妮不用在乎別人怎麼想。

▲▼澳洲OnlyFans網紅安妮（Annie Knight）自爆一年達成300人斬。（圖／翻攝自IG／anniekknight）

▲安妮每天5點起床運動維持身材，已經成為網紅工作的一部分。（圖／翻攝自IG／anniekknight）

接受媒體訪問之後，安妮快速累積名氣與財富。安妮表示，雖然她預估今年光是繳稅可能就要「大失血」100萬澳幣（約新台幣2064萬元），但還是有人罵她應該好好去找一份「真正的工作」。

安妮受訪時回擊，她要經營不同社群平台帳號，加上更新OnlyFans的色情內容，粉絲們希望她無時無刻都掛在線上，每天早上5點起床後去健身、散步，早上回完粉絲訊息後再化妝，準備拍攝新的影片或客製化內容，接著和粉絲聊天或視訊互動，一直工作到晚上10點，一年365天全年無休，自認現在的工作就是一份「為社會帶來貢獻」且殘酷不間斷的真實職業。

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