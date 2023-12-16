「愛在東區」聖誕許願市集　盼優秀特境學子築夢踏實

▲2023年第19屆「愛在東區」優秀特境學子聖誕公益許願市集活動，1 6日上午在東區街角綠園登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年第19屆「愛在東區」優秀特境學子聖誕公益許願市集活動，由台南市曾順良之友會主辦、市議員曾之婕服務處，及東區各國中小學、各里辦公室聯合舉辦，16日上午在東區街角綠園登場，現場布置充滿聖誕元素的玩具組，如同幼時玩積木一樣，希望每一位特境學子都能不畏艱難，在人生中「築夢踏實」。

經歷3年的疫情過後，「愛在東區」優秀特境學子活動，結合聖誕節的歡樂氣氛，從往年的餐會，改以公益許願市集的型態舉行，更有兼具節慶歡樂的氛圍，也融合如同兒時向聖誕老公公許願的童話故事，獲得區公所、學校、家長和獲獎同學相當大的讚揚和迴響。

今年聖誕許願市集活動，主辦頒獎表揚的優秀特境學子，是由東區的3所國中、8所小學的校方各推薦5名，特殊是新設由東區各里推薦3名，希望能頒獎給實際在特殊境遇中奮發向上的同學，由主辦單位頒給每一位同學獎助學金及禮品作為鼓勵，場面相當溫馨，現場市集還有手作、美食的攤位及音樂表演，讓獲獎同學及參與活動的學校老師和家長一起同樂。

市議員曾之婕代表主辦單位表示，「愛在東區」優秀特境學子表揚行之有年，受獎同學都是經過各校嚴格篩選，也都是在逆境中奮發向上的「小鬥士」，今年更別請東區各里里長提出里內優秀同學名單，長期關懷弱勢團體及特殊境遇家庭不遺餘力的曾順良之友會，舉辦表揚活動的初衷，就是希望讓學子們更能夠堅持正向的力量，為自己築夢踏實，為理想而努力不懈。