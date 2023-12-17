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超過35歲想生小孩注意了　生育專家：男女都要做檢查

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲數據顯示，女性越來越晚生小孩。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外生育專家威廉萊杰（William Ledger）建議，若35歲以上的男女想要有孩子，但已知不會在近期內懷孕生子，那麼男性應該進行精子檢查，女性要考慮進行抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）血液檢查，從旁協助確認懷孕時機。

紐約郵報報導，萊杰認為年齡仍是懷孕的重要因素，且想要生幾個孩子也是一大關鍵，一般來說，要把時間設定在女性40歲之前，「若想要2個孩子，或許夫妻會在35歲或36歲開始嘗試懷孕，並在37歲時生下第一個孩子」。

依據官方數據，女性越來越晚生。依據澳洲統計局10月公布的數據，60%新生兒的母親年齡介於30歲至39歲之間，22.1%新生兒的母親年齡介於35歲至39歲之間。萊杰透露，有越來越多30幾歲與40幾歲的患者尋求生育治療。

萊杰稱，雖然可依靠試管嬰兒等方式從旁協助，但女性一旦超過35歲，試管嬰兒成功率呈現直線下降；不只女性，男性的生育能力也會隨著年齡增長受到影響，這通常發生在45歲之後，因為精子品質下降。萊杰說，男性可進行精子檢查，女性可考慮進行抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）血液檢查。AMH血液檢查可讓女性知道自身卵子庫存量。

美國28歲女子絲派賽（Teniele Spicer）因為被診斷出多囊性卵巢症候群，讓她意識到需要更早想到生育這件事，「有些人很容易懷孕，但也有女性根本無法懷孕，我年輕的時候就開始避孕，但當我停止避孕時，才發現月經沒有來。」

絲派賽如今已透過試管嬰兒與人工受孕的方式懷孕20周，她也透露，若不是被診斷為多囊性卵巢症候群，可能很久以後才會想到生育這件事。

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