林右昌屏東輔選　讚鍾佳濱近年幫地方爭取近50億經費

▲內政部長林右昌南下屏東為鍾佳濱助選 。（圖／鍾佳濱服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

內政部長林右昌今(17)日南下屏東為立委鍾佳濱助選時，砲轟總統候選人侯友宜競選市長時向新北市民承諾不選總統，但一選完市長馬上選總統，國民黨騙完高雄市民後換騙新北市民，一個欺騙的人，選舉所開的競選支票完全不可信，台灣不能被騙。

林右昌上午先後到高樹鄉慈雲寺、鹽埔鄉新圍慈天宮，由立委鍾佳濱與高樹鄉長梁正翰、高樹鄉農會幹事洪明聰、前議員梁清旺、鹽埔鄉長呂家萱、縣議員張振亮與眾多村長、代表陪同參拜，二場座談會各吸引數百位民眾參加，反應熱烈。

林右昌指出，他在新北市輔選時經常被問到市長在哪裡？民眾紛紛抱怨新北市沒有市長。他強調，選民投選票給候選人是雙方約定的契約關係，侯友宜在選舉新北市長時再三向市民承諾不選總統，但一當選後不到幾個月就編造各種理由，放著市政不管而選總統，這樣騙人的人，他在選舉期間所開了的許多競選支票根本不可信。

林右昌抨擊基隆市長謝國樑在選市長時騙基隆人每人一台Gogoro機車，當選後就沒有了，現在總統選舉緊張，侯友宜又亂開支票騙選票，向青年人開出免頭期款的一千五百萬購屋貸款，乍看之下很誘人，但一算五年寬限期一過每月要繳5、6萬元，等於每個月要賺15、16萬元才繳得起，因此他才從基隆趕到屏東，提醒鄉親不再被騙上當，一個城市被騙還沒那麼嚴重，一個國家如果被騙就完蛋了。

林右昌表示，國民黨惡跡斑斑，這已經是第二次背棄選民的行為，上次韓國瑜欺騙高雄人競選總統，總統落選後被高雄人罷免，如今南部騙完換騙北部，換侯友宜騙新北市民；民主政治不是這樣搞的，政治人物要說話算話信守承諾，台灣人最不喜歡最欺騙，鄉下人雖然樸實，但不會傻到被騙第二次。

林右昌除了說明陳水扁、蔡英文總統任內為屏東投入許多建設經費，也細數鍾佳濱為地方爭取許多建設，包括近年替屏東爭取94項補助案、金額超過22億，生活圈計畫道路，爭取40幾案、金額25億，校園周邊交通環境改善計畫，像是人行道、停車避車彎、通學步道改善，金額超過2.8億元。

鍾佳濱說，除了屏東市區，屏東縣最早布建汙水下水道的就是恆春，因為要發展觀光，而高樹是水源保護區，有許多古寺名剎，他會助鄉公所爭取預算、加強布建汙水下水道。

鍾佳濱呼籲鄉親，總統支持賴蕭配，政黨票支持民進黨，若總統勝選，國會過半，他會向中央爭取更多的建設到地方。