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三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

▲為了替民進黨屏東第二選區（屏南）立委候選人徐富癸助選，前行政院長蘇貞昌14日三度回到故鄉助選。 （圖／記者陳弘修翻攝）

▲為了力挺徐富癸助選，前行政院長蘇貞昌三度回到故鄉助選。 （圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

為了力挺民進黨屏東第二選區（屏南）立委候選人徐富癸，前行政院長蘇貞昌14日三度回到故鄉，一連在枋寮鄉、崁頂鄉、萬巒鄉與鄉親們面對面請託與拜票。對於立委蘇震清因捲入SOGO收賄案脫離民進黨改派其子蘇孟淳上陣，蘇貞昌也直接開砲，他表示，每個老爸都希望自己兒子繼承事業，但如果自己沒本事，難道要去立法院發名片介紹自己爸爸是誰嗎？如果一個人不會開車突然說要開車，你敢給他開嗎？

對於蘇貞昌三度親身力挺，徐富癸表示，非常感謝蘇貞昌支持他，給他加油，守護國會過半關鍵一席，蘇貞昌任期內給屏東許多重要建設，屏東的發展一直被稱讚，從台灣尾翻轉到台灣頭，他非常有信心贏得這次選戰，因為過去有二十年服務的經驗，只有他最了解地方，未來要解決地方很多的問題。

在拜票與助講過程中，蘇貞昌也以汽車駕照為例表示，如果一個人不會開車突然說要開車，你敢給他開嗎？即便你說你要開小台的也沒有駕照，就說要開大車，真的母湯。

蘇貞昌說，每個老爸都希望自己兒子繼承事業，但如果自己沒本事，難道要去立法院發名片介紹自己爸爸是誰嗎？徐富癸不是突然跑出來說要當立委，不是那款沒經驗、沒駕照，徐富癸做過縣長室主任、民政處長，有四位縣長掛保證，已經訓練的飽飽飽、熟悉地方，現任縣長周春米也需要在中央也要有人跟他齊心協力，如果是別人當選，周春米有辦法拜託嗎？所以，鄉親手中的選票要怎麼投，真的很重要。

▲為了替民進黨屏東第二選區（屏南）立委候選人徐富癸助選，前行政院長蘇貞昌14日三度回到故鄉助選。 （圖／記者陳弘修翻攝）

▲為了替民進黨屏東第二選區（屏南）立委候選人徐富癸助選，前行政院長蘇貞昌14日三度回到故鄉助選。 （圖／記者陳弘修翻攝）

蘇貞昌表示，現在要開這台載有兩千三百萬人的車，更加不能隨便，民進黨總統候選人賴清德當醫生、當國代、當立法委員、當台南市長、行政院院長、副總統，現在要來選總統真的是剛好而已，副總統候選人蕭美琴做過立委、美國大使等職務，表現有目共睹，大家當然要選這一組最好的。

最後，蘇貞昌也強調，擔任行政院長不簡單，他做了兩次，而且還是不同總統任內、做最久的，沒有給屏東人漏氣，這兩次的差別在立法院席是，第一次是朝小野大，第二次是民進黨國會過半，因此全面執政後也加入很多政策推行，例如，屏鵝公路現在電線都沒有了，所以，他要特別拜託屏東所有的鄉親們支持對的人，總統副總統選賴清德與蕭美琴，立委支持徐富癸，政黨票投給民進黨。

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