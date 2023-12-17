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約旦23歲公主著軍裝上陣！登軍機「直奔加薩」　空投醫療物資

▲▼約旦公主薩爾瑪以空軍中尉身份，親自參加加薩約旦野戰醫院醫療物資空投任務。（圖／路透）

▲約旦公主薩爾瑪以空軍中尉身份，親自參加加薩約旦野戰醫院醫療物資空投任務。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯10月7日針對以色列發動大規模突襲以後，加薩走廊便遭以色列國防軍封鎖，不僅輪番實施空襲，甚至還投入地面作戰，能源與民生物資供應的斷絕讓加薩人民陷入絕境。對此，約旦國王的女兒、年僅23歲的薩爾瑪公主，以皇家空軍中尉的身份，親自參與空投物資給醫院的作戰行動。

根據阿拉伯聯合大公國四大報之一的Gulf Today，約旦國王阿布杜拉二世的女兒薩爾瑪公主（Salma bint Abdullah）於當地時間14日，以約旦皇家空軍中尉的身份親自參與了約旦武裝部隊（JAF）在加薩約旦野戰醫院進行的第5次緊急醫療物資空投任務，機組人員使用降落傘，空投裝有醫療藥品與治療用品的箱子。

▲▼約旦公主薩爾瑪以空軍中尉身份，親自參加加薩約旦野戰醫院醫療物資空投任務。（圖／路透）

約旦皇家空軍機組人員在薩爾瑪公主的陪同下，依照指令空投箱子。依照約旦王室指令，此一步驟是為了加強加薩約旦野戰醫院醫務人員提供治療服務的能力。薩爾瑪公主參加將醫療用品空投至加薩北部約旦野戰醫院的相片，在社群網站上廣為流傳，也因此創下廣大的互動數。

約旦武裝部隊證實，他們正在持續向加薩走廊的民眾提供各種形式上的援助，在以色列國防軍繼續在加薩執行作戰任務後，協助解除加薩人所面臨的困難條件。影片顯示，薩爾瑪公主在登上飛往加薩的軍機前就做好了準備，與機組人員討論醫療物資援助數量等細節。

▲▼約旦公主薩爾瑪以空軍中尉身份，親自參加加薩約旦野戰醫院醫療物資空投任務。（圖／路透）

約旦官方機構稱，薩爾瑪公主是約旦皇家空軍的第一中尉飛行員，並在2020年成為約旦第一位女性軍事飛行員，為約旦締造歷史。

據悉，薩爾瑪公主是約旦國王阿布杜拉二世和拉妮亞王后（Rania Al Abdullah）的女兒，她曾在約旦首都安曼的國際學院學習，直到2018年畢業，並前往美國南加州大學就讀，2021年9月在約旦女子軍事訓練中心開幕儀式上首度亮相，隨後在約旦參加一門航空課程，她的成功在父王見證下受到隆重慶祝，也是一位通過基本飛行訓練課程的女性。

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