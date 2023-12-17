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以色列總理下達新「談判指令」解救人質　稱猛烈進攻才能促成協議

▲▼以色列總理納坦雅胡在戰事進入第6周後，陷入「腹背受敵」的窘境。（圖／達志影像／美聯社）

▲在以色列誤殺3名人質後，以色列總理納坦雅胡暗示正在推動新的人質談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）16日暗示，以色列當局似乎正在進行新的談判，以解救被哈瑪斯劫持的人質，但他堅稱是因為以軍猛烈進攻的壓力才促成了第一波人質獲釋。此前有消息人士表示，以色列情報部門負責人會見了曾斡旋以巴衝突的卡達總理。

根據路透社報導，納坦雅胡16日在電視記者會上表示，這場衝突是一場攸關存亡的戰爭，儘管面臨壓力與代價，以色列仍必須戰到勝利，加薩必須「去軍事化」（demilitarize）並且處在以色列安全控制之下。

納坦雅胡堅稱，是以色列的進攻促成了11月部分人質獲釋的協議，誓言對哈瑪斯（Hamas）維持強大的軍事壓力，最終將其剷除。他說，「我向談判小組下達的指令，是以這種壓力作為基礎的，若缺乏這種壓力，我們將毫無所獲。」

此前，有消息人士透露，以色列情報局「摩薩德」（Mossad）負責人巴爾內亞（David Barnea）15日在歐洲會見了卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani），被外界解讀為有可能正在嘗試進行新的加薩停火協議談判。

納坦雅胡在記者會上回避了有關官員與卡達總理會面的提問，僅證實他已經向談判小組下達指示，「我們對卡達提出嚴重指責…但我們現在正在努力完成解救人質的工作。」他暗指的是卡達與哈瑪斯以及以色列敵對國伊朗的關係。

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