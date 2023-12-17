埃及空軍擊落無人機　疑為葉門胡塞武裝發射

▲葉門胡塞武裝組織持續發動干擾。（圖／路透社）



文／中央社

埃及官方媒體報導，該國空軍今天在以色列邊境的西奈半島（Sinai Peninsula）附近擊落1架疑似是葉門叛軍組織「胡塞武裝」所發射的無人機。

背後有伊朗撐腰的葉門「胡塞武裝」（Huthi）表示，他們向以色列南部發射了多架無人機。

「胡塞武裝」發言人在社群平台X上表示，這次行動針對以色列境內的「敏感」地點，是該組織向以色列施壓，要求其停止對加薩「侵略」行動的一環。

埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，「不明飛行物體在達哈布市（Dahab）附近的埃及領海墜毀」。

報導引述目擊者說法稱，「防空系統發現該飛行物體，並立即進行處理」。

法新社則報導，有目擊者表示，他們看到另一個飛行物體墜落在離海岸更遠的地方。

近幾週來，為支持加薩走廊，「胡塞武裝」屢次對途經紅海的船隻發動攻擊，無論這些船隻是否要前往以色列港口。

此舉對亞洲和歐洲之間的主要航道造成嚴重破壞，2間跨國公司宣布正調整旗下船隻的航線。

自10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列發動跨境攻擊以來，青年運動也曾多次向以國南部發射無人機。

今年10月下旬，2架無人機墜落西奈半島，造成埃及方面6人受傷。