「藍綠區域立委關鍵在柯粉！」　學者分析：考驗藍軍操盤手智慧

▲鈕則勳分析，在區域立委部分，藍綠要搶攻柯文哲支持者的選票。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選在即，除了總統選舉外，立委選戰也打得火熱，文化大學廣告系主任鈕則勳16日就在臉書分析，藍綠要拚國會過半，在政黨票部分，只能開拓更多中間選民；在區域立委部分，則要搶下最多民眾黨總統候選人柯文哲的支持者，因為民眾黨在區域立委只提名11席，其他選區柯粉會怎麼投，考驗藍軍操盤手的智慧。

鈕則勳直言，國民黨祭出讓「韓國瑜當立法院長」、民進黨操作「搶救義川大兵」，看似搞得轟轟烈烈，但卻只有鞏固基本盤的效果。他認為，畢竟前高雄市長韓國瑜最能訴求的就是藍軍基本盤的選民，而王義川作為民進黨可能當選席次的邊緣名單，從他的論述與表現，也只能訴求綠軍的基本盤。

「也就是說藍綠兩黨現今操作的不分區策略，都只有鞏固基本盤的效果」，鈕則勳表示，但如果把企圖心與眼光放遠，要拚國會過半的話，當然是要訴求最多的中間選民，甚至對方的淺色選民，但不管是從兩黨的政黨名單或者是選舉策略操作來看，都無法達到開拓選票的效果，即便兩黨都樂觀認為這次名單是「史上最好的名單」，也只是淪為自嗨而已。

對此，鈕則勳分析，如果藍綠兩黨要拚國會議席過半，在政黨票部分，只能開拓更多的中間選民；在區域立委的部分，則要搶最多的柯粉選票，畢竟在區域立委民眾黨只提名11席，就柯粉來說，區域立委那張票他們會如何做出投票的決定，或許是兩黨應該深思的問題，所以藍綠兩黨在這樣的情況之下，即便攻擊柯文哲可能也要有個限度，「不然讓柯粉討厭你，你也拿不到他沒有提名的5、60個選區的柯粉選票！」

國民黨的部分，鈕則勳指出，藍營想推內閣制、聯合政府與柯文哲及民眾黨的理念仍有相當程度的符合，或許在理論上，區域立委要拿柯粉的票機會比較大一些，但問題是，國民黨到底要如何權衡壓制柯文哲的力道，不要讓柯粉討厭，是一個高難度的操作，也考驗藍軍操盤手的智慧，「畢竟打得太超過，讓柯粉恨你，這些區域選票可能就跑到民進黨那邊去。」

因此，鈕則勳建議，國民黨在政策上，還是要不斷地去推之前與柯文哲在體制改革上面雙方的共識，若多講柯文哲在造勢場合上也講的話，就能創造藍白「和」契機，特別是在立委選舉盤面上，對國民黨的區立委席次擴張，就可能是大利多。