步行9天8夜58間宮廟！「路跑媽祖」抵台南　徐榛蔚揹駕回鑾

▲步行9天8夜「返府稟報」，路跑媽祖抵達台南正統鹿耳門聖母廟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉聖南宮舉行為期9天8夜徒步「返府稟報」，16日抵達台南正統鹿耳門聖母廟，由花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、聖南宮主委吳建志親自恭送「路跑媽祖」回鑾，並擲茭請示鹿耳門媽決定駐太平洋之「大使媽祖」，最終派任文館三媽護佑東台灣。

2019年台南正統鹿耳門聖母廟發起媽祖像環台21天路跑活動，因緣際會來到花蓮，由徐縣長親自揹駕媽祖像進入聖南宮，事隔三年，徐榛蔚感念媽祖慈悲，再度以揹駕的方式將文館三媽恭送回聖母廟，牌樓前更有「土城香」宋江陣、金獅陣、白鶴陣、數十陣頭與成千上萬的信眾護駕，場面盛大感人。

▲花蓮縣長徐榛蔚親自揹駕媽祖像進入聖南宮。

徐榛蔚表示，自從2019年路跑媽祖首次抵達花蓮，讓花蓮深切感受到媽祖的慈悲。隨後在2020年，文館三媽再度蒞臨花蓮，並駐駕花蓮聖南宮整整三年，在台灣面臨挑戰時，陪伴大家度過艱難的疫情時期。感謝吳主委和聖南宮不辭辛勞，走過九天八夜，將文館三媽安全送回，由衷感謝台南正統鹿耳門聖母廟，期許每年都有媽祖駐守東台灣，以凝聚當地社區的信仰與向心力。

「千里姻緣一線牽！」立委傅崐萁說，花蓮不是後山，而是台灣的靠山，有風有雨都從東部登陸，也因為文館三媽到花蓮與鄉親結緣，保護東台灣，讓我們的國家平安，對於花蓮聖南宮此次步行9天8夜，走過58間宮廟，深受感動。今日恭迎即將駐駕花蓮的「大使媽祖」，花蓮是一個好地方，歡迎大家來。

「路跑媽祖」回返正統鹿耳門聖母廟，由王增榮主任委員率領第十三屆委員、監查、代表備香案隆重接待，敬備祀典焚香稟報、恭獻敬品、焚呈疏文後，由花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁擲筊擇選首任大使媽祖。

王增榮表示，正統鹿耳門聖母廟正式派任駐太平洋之大使媽祖，到花蓮聖南宮庇佑萬民，未來每年由太平洋一方「返府稟報」，再遴選派任「大使媽祖」，將成為每年東西兩岸最令人期待的宗教盛事。